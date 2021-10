Verhoeven: 'Was blij dat dokter me door liet vechten'

Rico Verhoeven toont zich opgelucht dat hij voor de tiende keer zijn titel weet te verdedigen. "Dit was me toch een gevecht. Ik maakte wat fouten in mijn verdediging, waardoor Jamal enkele goede stoten kon uitvoeren. Gelukkig vond ik mijn ritme en raakte hij vermoeid, toen kon ik gaan doen wat ik het beste kan. In de eerste ronden was ik te afwachtend, daarna nam ik meer initiatief en dat werkte."



Door een rake stoot van Ben Saddik kreeg Verhoeven al gauw een flinke wond op zijn jukbeen. "Ik was echt bezorgd dat het zo ging eindigen. Ik was blij dat de arts me door liet vechten. Ik zie momenteel niet veel, nee. Vanavond heb ik gewonnen door mijn vechtershart. Maar dat komt ook door hem (Ben Saddik, red.), hij heeft me laten zien hoe je door moet gaan als het moeilijk wordt.  Nu ga ik wat rust pakken en dit gevecht analyseren. Ik wil iedereen bedanken die hier vanavond is. Jullie zien er prachtig uit, beter dan ik op dit moment. Ook iedereen die heeft gekeken via internet wil ik bedanken. Dit was een prachtige avond met schitterende gevechten."