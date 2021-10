Benjamin Adegbuyi heeft zaterdagavond zijn eerste kickboksgevecht sinds zijn zege op Badr Hari verloren van Antonio Plazibat. Later op de avond komt ook Rico Verhoeven in actie in het GelreDome in een titelgevecht tegen Jamal Ben Saddik.

De partij van zwaargewicht Adegbuyi maakte deel uit van het voorprogramma. De ervaren Roemeen wist in december vorig jaar Badr Hari nog met een gebroken neus knock-out te slaan.

Tegen Plazibat ging de trainingspartner van Verhoeven hard onderuit. Aan het einde van de eerste ronde sloeg de Kroaat hem met een serie rake klappen al voor acht tellen naar de grond.

Adegbuyi liep daarna aangeslagen door de ring en ging vroeg in de tweede ronde knock-out. Plazibat, die in Amsterdam bij Mike Passenier traint, boekte zijn tweede GLORY-zege in anderhalve maand tijd. Hij is als zesde gerankt bij de zwaargewichten van GLORY en zal flink stijgen op de ranglijst.

"Ik wilde graag revanche nemen voor Badr. Deze is voor jou", zei Plazibat na zijn zege. De 27-jarige Kroaat trainde in het verleden samen met Hari.

Verhoeven betreedt naar verwachting rond 23.00 uur de ring. In het voorprogramma komen onder meer voormalig K-1- en UFC-vechter Gökhan Saki en GLORY-talent Hamicha in actie.