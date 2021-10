Kira Toussaint heeft zaterdag in Doha opnieuw een wereldbekerzege geboekt op de 200 meter rugslag. De 27-jarige Nederlandse was op dat nummer recent al de beste in Berlijn en Boedapest.

Toussaint tikte in Qatar aan in een tijd van 2.02,12, waarmee ze maar net langzamer was dan het Nederlands record van 2.02,09, dat ze onlangs zelf in Boedapest neerzette.

Van een heel spannende strijd was geen sprake. De Zweedse Michelle Coleman tikte als nummer twee aan in 2.06,42, terwijl Zsuzsanna Jakabos uit Hongarije op acht seconden derde werd: 2.10,14.

Donderdag had Toussaint in het Hamad Aquatic Centre al de 50 meter rugslag gewonnen en vrijdag was ze de beste op de 100 meter rugslag. Bij beide races hield ze de Australische Holly Barratt achter zich. Ze eindigde bovenaan in het klassement.

Arno Kamminga slaagde er in Doha na zeges op de 50 en 100 meter schoolslag niet in om nog eens te winnen. Op de 200 meter schoolslag moest hij als nummer twee zijn meerdere erkennen in de Japanner Daiya Seto: 2.02,05 om 2.01,65.

Verder kwam Ranomi Kromowidjojo op de 100 meter vrije slag als nummer vier 0,05 seconden tekort voor het brons en werd Jesse Puts vijfde op de 50 meter vlinderslag. Volgende week is in het Russische Kazan het volgende World Cup-weekend, gevolgd door de EK kortebaan.