Rico Verhoeven heeft zaterdagavond op zeer spectaculaire wijze zijn titelgevecht met Jamal Ben Saddik gewonnen. De 32-jarige zwaargewicht won in stadion GelreDome in Arnhem op technische knock-out en verdedigde zijn wereldtitel bij GLORY voor de tiende keer met succes.

Verhoeven en Ben Saddik maakten er vooral vanaf de tweede ronde een spektakel van, waarbij ze allebei flink uitdeelden en uitgeput raakten. Aanvankelijk was vooral Verhoeven degene die moest incasseren; hij werd aan het einde van de eerste ronde en tijdens de tweede ronde hard geraakt en wankelde.

Beide kickboksers liepen intussen een flinke wond op (Ben Saddik aan zijn been en Verhoeven onder zijn oog), maar het gevecht ging door. Gaandeweg bleek de Nederlander de fitste van de twee.

In de derde ronde had de vermoeid ogende Ben Saddik steeds minder een antwoord op de stoten en trappen van zijn opponent. De onder Marokkaanse vlag vechtende Belg was amper nog in staat om aan de vierde ronde te beginnen en na opnieuw een serie rake stoten van Verhoeven beëindigde de scheidsrechter het gevecht.

"Ik was blij dat de arts me door liet vechten", zei Verhoeven naderhand, doelend op zijn gezwollen linkeroog. "Ik zie momenteel niet veel. Vanavond heb ik gewonnen door mijn vechtershart."

Verhoeven domineert al sinds 2014

Met zijn overwinning blijft Verhoeven de zwaarste gewichtsklasse van GLORY domineren. Hij werd in 2014 wereldkampioen en boekte zaterdag zijn vijftiende zege op rij. In tien van die gevechten stond zijn wereldtitel op het spel.

De onderlinge balans tussen Verhoeven en Ben Saddik staat nu op 2-1. De Belgische Marokkaan won in 2011 de eerste ontmoeting en is nog altijd een van de slechts twee vechters die Verhoeven in diens 69 profpartijen op knock-out versloegen. In 2017 won Verhoeven het tweede gevecht door Ben Saddik knock-out te slaan.

Voor Ben Saddik was het zaterdag in Arnhem zijn eerste gevecht in drie jaar tijd. De Antwerpenaar stond onder meer vanwege een celstraf en een depressie lange tijd buitenspel. Bovendien werd eerder dit jaar voor de derde keer schildklierkanker bij hem geconstateerd.

Aanvankelijk zou Verhoeven het opnemen tegen Alistair Overeem. Toen de voormalige UFC-vechter zich met een blessure moest terugtrekken, werd Ben Saddik twee weken geleden als vervanger aangewezen.