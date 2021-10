De Ecuadoraanse topatleet Álex Quiñónez is in de nacht van vrijdag op zaterdag doodgeschoten in Guayaquil, de grootste stad van Ecuador. De sprinter is 32 jaar geworden.

Volgens lokale media belandde Quiñónez met een vriend in een hinderlaag van een groep gewapende mannen. Zowel Quiñónez als diens metgezel werd doodgeschoten.

Quiñónez liep in 2012 de finale van de 200 meter bij de Olympische Spelen in Londen. Zeven jaar later pakte hij brons op de 200 meter bij de WK atletiek in Doha.

Quiñónez liep afgelopen zomer de Olympische Spelen van Tokio mis. Hij werd eerder dit jaar geschorst wegens overtreding van het dopingreglement. Hij was driemaal onvindbaar voor de controleurs.

In een verklaring noemt het Ecuadoraanse ministerie van Sport Quiñónez "de grootste sprinter in de geschiedenis van ons land".

President Guillermo Lasso schrijft op Twitter dat hij meeleeft met de familie en vrienden van Quiñónez. "Mensen die Ecuadoranen om het leven brengen, zullen niet ongestraft blijven. We zullen krachtig reageren."