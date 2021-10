Zonta van den Goorbergh maakt komend seizoen bij het Nederlandse team RW Racing GP zijn debuut in de Moto2-klasse. De pas vijftienjarige Nederlander, de zoon van oud-coureur Jurgen van den Goorbergh, vormt een rijdersduo met de zeventienjarige Belg Barry Baltus.

"Achter de schermen is er hard gewerkt. De mensen om me heen, zoals mijn ouders, mijn sponsoren én RW Racing GP, zijn druk geweest om dit alles mogelijk te maken", aldus Van den Goorbergh. "Deze keuze zal voor sommigen een verrassing zijn. Maar gezien de mogelijkheden, de groei die ik heb laten zien en de 'Road to MotoGP' is dit een stap die bij mij past op dit moment in mijn carrière."

De jonge Van den Goorbergh komt over vanuit het Moto3 Junior World Championship. Volgens RW Racing GP zal het komende seizoen voor Van den Goorbergh vooral een leerjaar worden en dat ziet hij zelf ook zo.

"Het is een uitdaging waar ik de tijd voor heb om me op voor te bereiden door deze winter te trainen en tijdens mijn eerste seizoen te leren. Ik krijg van het team de tijd om me te ontwikkelen als rijder en ik grijp die kans dan ook met beide handen aan. Het vertrouwen van het team in mij is groot en dat gevoel is wederzijds", aldus de tiener.

De inmiddels 51 jaar oude Jurgen van den Goorbergh was zelf jarenlang de Nederlandse vaandeldrager in de 250 cc en 500 cc. De Brabander kon mee met de besten in de koningsklasse en wist regelmatig bij de eerste tien te finishen in de Grands Prix.

Met Bo Bendsneyder is er momenteel al een Nederlander actief in de Moto2. De Rotterdammer komt uit voor Pertamina Mandalika SAG Team, dat zijn contract in augustus met een jaar verlengde.