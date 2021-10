Turnster Elze Geurts is bij haar WK-debuut op de achtste en laatste plaats geëindigd in de finale op het onderdeel sprong. Ze had zich in de Japanse stad Kitakyushu als tweede voor de eindstrijd geplaatst.

De 26-jarige Geurts begon haar finale goed met een foutloze yurchenko met dubbelschroef (14,366 punten), maar kwam bij haar tweede sprong, de overslag streksalto met hele schroef, ten val en noteerde daarmee 12.333 punten.

De twee sprongen brachten haar tot een gemiddelde van 13,349 punten en de achtste plaats. Geurts wist zich nog met de tweede score voor de sprongfinale te plaatsen. Het was voor het eerst sinds 2013 dat er een Nederlandse turnster in actie kwam tijdens de sprongfinale op een WK.

Olympisch sprongkampioene Rebeca Andrade uit Brazilië greep in Kitakyushu overtuigend het goud met een gemiddelde van 14,966 punten. Het zilver ging naar de Italiaanse Asia D'Amato (14,083). De Russische Angelina Melnikova veroverde het brons met een gemiddelde van 13,966 punten. Melnikova veroverde eerder deze week nog de wereldtitel op de meerkamp.

De wereldkampioenschappen turnen zijn maandag begonnen en duren nog tot en met zondag, al zijn alle Nederlanders al in actie gekomen. Naomi Visser eindigde deze week knap als vijfde in de meerkampfinale. Bij de mannen plaatste niemand zich voor een toestelfinale.