De honkballers van Houston Astros hebben zich in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) voor de derde keer in vijf seizoenen verzekerd van een plek in de World Series, de finale van de Major League.

Houston Astros won tegen het Boston Red Sox van Xander Bogaerts ook het zesde duel, waardoor het 4-2 werd in de best-of-sevenserie. In Houston eindigde het laatste duel van de American League Championship Series in 5-0.

In de World Series, die dinsdag beginnen, nemen de Astros het op tegen Atlanta Braves of Los Angeles Dodgers. De Braves leiden na vijf duels met 3-2.

De Astros wonnen de World Series in 2017, maar die zege werd overschaduwd. De ploeg zou destijds gebaren van de tegenstanders hebben afgekeken. Werpers en catchers communiceren via gebaren en in het jaar van de winst in de World Series zouden die in het geheim via camera's zijn opgenomen.

Coach A.J. Hinch en algemeen manager Jeff Luhnow werden beiden voor een jaar geschorst en de club moest de hoogst mogelijke boete betalen aan honkbalbond MLB: 5 miljoen dollar, omgerekend zo'n 4,5 miljoen euro. Hinch en Luhnow werden uiteindelijk ontslagen.

In 2019 reikten de Astros ook tot de World Series. Washington Nationals was twee jaar geleden in een reeks van zeven duels te sterk.