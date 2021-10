Jeffrey Hoogland heeft goede hoop dat hij op zijn met drie medailles nu al succesvolle WK baanwielrennen ook op de sprint een medaille kan pakken. De 28-jarige Nederlander veroverde vrijdag goud op de 1 kilometer tijdrit.

Hoogland was in de kwalificaties al de beste en maakte zijn favorietenrol in de finale vooral dankzij een ijzersterkte start meer dan waar. Niemand kwam bij hem in de buurt.

"Ik start zo hard mogelijk, dat is een heel sterk punt van mij. Daarna rijd ik ongeveer dezelfde rondetijden als de rest, maar als je bij de start al een seconde pakt, dan ben je een heel eind op weg", aldus Hoogland tegen de NOS.

De renner uit Nijverdal, die ook al goud pakte op de teamsprint en zilver overhield aan het onderdeel keirin, kijkt nu vol vertrouwen uit naar het sprinttoernooi, dat zaterdag begint.

"Als het op is, is het op. Maar zoals het nu voelt, gaat het best goed", zei hij met gevoel voor understatement. "De mindset is altijd belangrijk. Daar valt of staat de prestatie mee. Ik voel me nog prima."

Jeffrey Hoogland in actie tijdens zijn gewonnen finale. Jeffrey Hoogland in actie tijdens zijn gewonnen finale. Foto: AP

'Een wereldrecord zou goed mogelijk zijn'

Hoogland maakte in de tijdritfinale indruk met een tijd van 58,418. Hij denkt er weleens over na om het wereldrecord van 56,303, dat de Fransman François Pervis in 2013 op hoogte neerzette in Mexico, aan te vallen.

"Maar dat moet een keer zo uitkomen", zei hij. "Dan moet er een keer een wedstrijd op hoogte zijn en dan zal ik waarschijnlijk meedoen om dat record te pakken. Ik denk dat het goed mogelijk is als ik op zeeniveau al zo'n tijd rijd."

Na de eerste drie dagen van de WK staat Nederland met zes medailles (drie keer goud, twee keer zilver en één keer brons) tweede op de medaillespiegel achter Italië. Het toernooi in Roubaix duurt nog tot en met zondag.