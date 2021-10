Arno Kamminga heeft vrijdag goud veroverd op de 50 meter schoolslag bij wereldbekerwedstrijden kortebaan in Doha, al moest hij de zege wel delen. Ook Ranomi Kromowidjojo en Kira Toussaint wonnen hun races op respectievelijk de 50 meter vlinderslag en 100 meter rugslag.

Kamminga klokte 26,10 seconden en dat was exact dezelfde tijd als de Sloveen Peter John Stevens. De Duitser Fabian Schwingenschlögl (26,17) werd derde.

"Het was een goede race en een mooie tijd. Ik ben blij met de eerste plaats, al is het altijd gek om die te moeten delen", zei Kamminga, die afgelopen zomer op de Olympische Spelen in Tokio zilver pakte op de 100 en 200 meter schoolslag.

Kromowidjojo won de 50 meter vlinderslag in 24,74. De Nederlandse was sneller dan de Australische wereldtoppers Holly Barratt (25,06) en Emma McKeon (25,07).

De 27-jarige McKeon pakte op de Spelen in Tokio vier keer goud. Ze was in de Japanse hoofdstad de snelste op de 50 en 100 meter vlinderslag en werd met de Australische vrouwen olympisch kampioen op de 4x100 meter vrije slag en de 4x100 meter wisselslag.

Puts haalt podium niet

Toussaint (55,79) bleef op de 100 meter rugslag de Zweedse Michelle Coleman (57,23) en de Australische Madison Wilson (58,64) ruim voor ondanks een missertje bij het eerste keerpunt. "Ik moest de tweede 50 meter daardoor flink aanzetten. Ik was bang dat me dat veel extra energie zou kosten, maar gelukkig was dat niet het geval", vertelde Toussaint.

Jesse Puts belandde met 47,34 net naast het podium op de 100 meter vrije slag. Hij lag na 50 meter nog derde, maar in het tweede deel werd hij gepasseerd door de Zuid-Koreaan Hwang Sun-woo (46,46). De Australiër Kyle Chalmers (45,03) won het koningsnummer.

De World Cup in Doha geldt voor veel zwemmers als een voorbereidingsevenement op de EK kortebaan, die van 2 tot en met 7 november in het Russische Kazan wordt gehouden.