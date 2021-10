Jeffrey Hoogland heeft vrijdag met overmacht goud veroverd op de 1 kilometer tijdrit bij de WK baanwielrennen in Roubaix. Eerder op de avond verraste Vincent Hoppezak met brons op de puntenkoers.

De 28-jarige Hoogland had zich al snelste gekwalificeerd voor de finale en maakte daarin zijn favorietenstatus meer dan waar. De Nederlander, die recent al Europees kampioen werd, kwam als laatste in actie en klokte een tijd van 58,418 seconden.

Het verschil met de overige podiumklanten was groot. Nicholas Paul uit Trinidad en Tobago pakte met een verschil van bijna anderhalve seconde (59,791) het zilver. Het brons was voor de Duitser Joachim Eilers, die 1.00,008 noteerde.

Titelverdediger Sam Ligtlee was de tweede Nederlander die in de finale aan de start verscheen. Hij moest het in het Vélodrome Couvert Régional Jean-Stablinski met een vijfde plaats doen: 1.00,669.

Hoogland pakte al zijn derde medaille van deze WK. Eerder pakte hij met Harrie Lavreysen en Roy van den Berg al goud op de teamsprint en reed hij naar het zilver op de keirin.

Talent Hoppezak maakt na EK opnieuw indruk

Hoppezak eindigde bij de puntenkoers knap op een totaal van 35 punten. Het goud was voor de Fransman Benjamin Thomas, die 94 punten bij elkaar reed. De Belg Kenny De Ketele had tien punten minder en pakte zilver.

Eerder deze maand deed Hoppezak al van zich spreken bij de EK in het Zwitserse Grenchen. Hij stuntte daar bij zijn debuut tussen de elite met een zilveren medaille op het onderdeel scratch.

Maike van der Duin eindigde bij de WK op het derde onderdeel van het omnium, de afvalkoers, als achtste. Eerder werd ze op de scratch eveneens achtste en eindigde ze als dertiende bij de temporace. Later op de dag volgt nog de puntenkoers.

Nederland staat dankzij de medailles van Hoogland en Hoppezak nu op zes medailles: drie keer goud, twee keer zilver en één keer brons. De WK duurt nog tot en met zondag.