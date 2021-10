Sifan Hassan maakt na de titel Europees atlete van 2021 ook kans op de prijs voor de wereldatlete van het jaar. De Nederlandse behoort na haar uitstekende seizoen tot de tien genomineerden.

Naast Hassan behoren onder anderen de Jamaicaanse Elaine Thompson-Herah (de olympisch kampioene op de 100, 200 en 4x100 meter) en Faith Kipyegon uit Kenia (de olympisch kampioene op de 1.500 meter) tot de genomineerden. De lijst is samengesteld door experts van over de hele wereld.

De 28-jarige Hassan werd afgelopen zomer olympisch kampioene op de 5.000 én 10.000 meter. De geboren Ethiopische pakte in Tokio brons op de 1.500 meter, achter onder anderen Kipyegon.

Hassan was daarmee de eerste atlete die de drie afstanden combineerde op een kampioenschap. Ze liep begin juni in Hengelo bovendien een wereldrecord op de 10.000 meter, al was ze dat record binnen enkele dagen alweer kwijt aan Letesenbet Gidey uit Ethiopië.

Afgelopen weekend werd Hassan bij een gala in Lausanne al verkozen tot de beste Europese atlete van 2021. De uitreiking van de World Athletics Awards is in december.