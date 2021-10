Geen spuugincident ditmaal, maar een uitgestoken hand van Jamal Ben Saddik, die door Rico Verhoeven geaccepteerd werd. De weging van de kickboksers voor het titelgevecht van zaterdagavond in GelreDome verliep vrijdag verrassend gemoedelijk.

Ook op de persconferentie voor de weging hielden de twee zwaargewichten (Ben Saddik was met 123,2 kilo iets zwaarder dan de 121,1 kilo van Verhoeven) het beschaafd en waren ze respectvol tegenover elkaar.

"Hij is al een winnaar, want hij heeft tegen een ernstige ziekte moeten strijden en is er weer bovenop gekomen", zei Verhoeven over zijn tegenstander, die de afgelopen jaren tot driemaal toe de diagnose schildklierkanker kreeg.

"Hij sport nu weer op het hoogste niveau. Ik kan daar alleen maar veel respect voor hebben. Ik heb geen haat nodig om te vechten. Ik wil wel laten zien dat ik de beste ben", aldus Verhoeven, die na die woorden applaus kreeg.

89 Bekijk de staredown tussen Verhoeven en Ben Saddik

Ben Saddik biedt Verhoeven alvast herkansing aan

Ook Ben Saddik toonde zich een dag voor het gevecht respectvol tegenover zijn rivaal. "Als ik win, dan krijgt Rico zeker een kans op revanche. Dat verdient hij na al die jaren als kampioen."

Toch zijn Verhoeven en Ben Saddik bepaald geen vrienden. Dat heeft alles te maken met een incident tijdens de staredown van hun vorige gevecht, in 2017. De 31-jarige Belgische Marokkaan spuugde de Nederlander toen in zijn gezicht.

Beide zwaargewichten wilden vrijdag niet meer over het verleden praten. "Ik ben blij dat ik nu een nieuwe kans krijg", blikte Ben Saddik vooruit op een gevecht van vijf ronden.

"Ik ben de beste en wil dat blijven", zei de 32-jarige Verhoeven. "Dat motiveert me steeds weer. Dat is voor mij de drive om mijn bed uit te komen en naar de gym te gaan om hard te trainen. Ik wil iedere dag weer beter worden dan gisteren."

114 Verhoeven: 'Het kost zoveel energie om boos op Ben Saddik te blijven'

Ben Saddik kwam afgelopen drie jaar niet in actie

Verhoeven verdedigt voor de tiende keer de wereldtitel, die hij sinds 2014 in zijn bezit heeft. Eigenlijk zou hij het opnemen tegen Alistair Overeem, maar die haakte twee weken geleden geblesseerd af.

Organisator GLORY gaf Ben Saddik daarop de kans op een titelgevecht. De Antwerpenaar kwam de afgelopen drie jaar niet in actie. Naast zijn ziekte rekende hij af met een depressie. Daarnaast zat hij anderhalve maand in hechtenis vanwege vermeende betrokkenheid bij de grootschalige operatie Sky, waarbij de door criminelen gebruikte cryptodienst door de politie werd gekraakt.

Het duel tussen Verhoeven en Ben Saddik is het hoofdgevecht van het evenement Collision 3 in het GelreDome en begint zaterdag naar verwachting kort voor 23.00 uur.