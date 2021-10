Ranomi Kromowidjojo heeft bij de wereldbekerwedstrijden kortebaanzwemmen in Doha olympisch kampioene Emma McKeon verslagen op de 50 meter vrije slag. Ook Kira Toussaint en Arno Kamminga boekten een overwinning in Qatar.

Kromowidjojo was met 23,46 sneller dan de Australische McKeon, de olympisch kampioene op de 50 en 100 meter vrije slag van Tokio. McKeon tikte aan in 23,54 en haar landgenote Madison Wilson werd met 23,90 derde. Op de Spelen in Tokio greep 'Kromo' met een vierde plek nog net naast de medailles.

Toussaint noteerde op de 50 meter rugslag een tijd van 25,93 en was daarmee ruim een halve seconde sneller dan Holly Barratt uit Australië (26,47).

Kamminga, die op de Spelen tweemaal brons won, bleef met 56,35 op de 100 meter schoolslag de Duitser Fabian Schwingenschlögl (56,63) en de Rus Anton Chupkov (57,56) overtuigend voor.

Jesse Puts eindigde op de 50 meter vrije slag als derde. Met een tijd van 21,13 moest hij de Rus Vladimir Morozov (20,89) en de Australiër Kyle Chalmers (21,02) voor zich dulden.

De wereldbeker in Qatar duurt nog tot en met zaterdag en is de derde en voorlaatste van het seizoen. Tussen 28 en 30 oktober is in het Russische Kazan de laatste wereldbeker.