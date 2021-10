Toen Rico Verhoeven zich in 2013 aan de mondiale kickbokstop meldde, was hij volgens zijn trainer Dennis Krauweel nog "een puppy". Acht jaar later is hij een volwassen vechtsporticoon én een uithangbord van de sport die alsmaar populairder wordt in Nederland. NU.nl blikt op de dag van het duel met Jamal Ben Saddik samen met Krauweel terug op de voorgaande negen titelgevechten van Verhoeven. De opkomst van 'The King of Kickboxing'.

GLORY 19, februari 2015 Virginia (VS). Winst op Errol Zimmerman op technische KO in tweede ronde

Verhoeven is een half jaar eerder in Los Angeles wereldkampioen geworden door Daniel Ghita te verslaan. Maar Krauweel, die Verhoeven al diens hele carrière begeleidt, vindt de overwinning op die Roemeen in 2013 op een viermanstoernooi in Chicago nog specialer. "Toen was Rico echt nog een puppy. Voor dat gevecht trainde hij veel met bokser Tyson Fury en daardoor kon hij een grote stap vooruitzetten."

In het titelgevecht met Curaçaoënaar Errol Zimmerman is de onervarenheid van de dan 25-jarige Verhoeven merkbaar. "Je maakt er een fiftyfifty-gevecht van", waarschuwt Krauweel hem aan het einde van de eerste ronde. "Hij begon te agressief, waardoor het een brawl werd", blikt de trainer nu terug. "Hij was nog jong en iets te emotioneel, hij wilde zo graag laten zien dat hij terecht de kampioen was."

Hoewel Verhoeven zich niet goed aan het gameplan houdt om het gevecht langzaam op te bouwen en in een later stadium af te maken, heeft hij wel het overwicht. De partij eindigt abrupt in de tweede ronde als Zimmerman na een trap verkeerd landt en zijn been blesseert.

Trainer Dennis Krauweel (rechts) aan de zijde van wereldkampioen Rico Verhoeven. Trainer Dennis Krauweel (rechts) aan de zijde van wereldkampioen Rico Verhoeven. Foto: ANP

GLORY 22, juni 2015 Lille (Fra). Winst op Benjamin Adegbuyi op punten (unaniem)

Verhoeven blijkt een snelle leerling, want tegen zijn latere trainingspartner Benjamin Adegbuyi begint hij rustiger aan het gevecht. Zelfs als de Roemeen hem in de eerste ronde een paar rake stoten geeft, raakt de Brabander niet van slag.

"In de tweede ronde kwam Rico goed op stoom. Hij liet een aantal heel goede en snelle combinaties zien, die zeker voor een zwaargewicht technisch bijzonder goed waren. In de rest van het gevecht is hij niet meer in de problemen geweest", blikt Krauweel terug.

GLORY 26, december 2015 Amsterdam. Winst op Benjamin Adegbuyi op KO in eerste ronde

Het valt zes jaar later moeilijk voor te stellen, maar het is pas het eerste GLORY-evenement op Nederlandse bodem. Door enkele massale knokpartijen buiten de ring en vanwege een crimineel sfeertje dat rond de sport hangt, zijn grote evenementen tot die tijd niet toegestaan. In de RAI zijn sportminister Edith Schippers en de wijlen Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan aanwezig, om met eigen ogen te zien of kickboksevenementen wenselijk zijn.

"Het was een heel mooie avond met zesduizend enthousiaste fans die helemaal losgingen, maar niet voor problemen hebben gezorgd", weet Krauweel nog. "Die dag is heel belangrijk geweest voor de sport om van het negatieve stempel af te komen."

Het gevecht tussen Verhoeven en Adegbuyi lijkt op het voorgaande, maar dan een stuk korter. De kampioen overrompelt zijn Roemeense opponent met een technische mix van trappen en klappen, hoog en laag op het lichaam. Die variatie wordt Adegbuyi al na twee minuten en twaalf seconden te veel.

Rico Verhoeven raakt Mladen Brestovac vol in het gezicht. Rico Verhoeven raakt Mladen Brestovac vol in het gezicht. Foto: Getty

GLORY 28, maart 2016 Parijs (Fra). Winst op Mladen Brestovac op punten (unaniem)

De Kroaat Mladen Brestovac werd vooral gevreesd om zijn highkicks met links, een gevaar dat Verhoeven vijf rondes lang weet te omzeilen. De kampioen vecht dominant en wint duidelijk op punten.

"Brestovac wordt nog wel eens onderschat", vindt Krauweel. "Hij heeft bijna al zijn gevechten op knock-out gewonnen en was amper te verslaan in die tijd. Rico heeft vooral degelijk gevochten en het tactisch heel goed aangepakt."

Rico Verhoeven won van de Braziliaan Anderson Silva na driemaal acht seconden. Rico Verhoeven won van de Braziliaan Anderson Silva na driemaal acht seconden. Foto: Getty

GLORY 33, september 2016 New Jersey (VS). Winst op Anderson Silva op technische KO in tweede ronde

Hoewel Verhoeven al voor de vijfde keer zijn wereldtitel met succes verdedigt, beginnen landelijke media dan pas echt aandacht aan hem te besteden."Rond die tijd begon de hype bij de grote media los te komen", zegt Krauweel. "Drie maanden later was het eerste gevecht met Badr Hari en dat kon je toen al merken. De aandacht begon massaal te worden en Rico genoot daarvan."

De Braziliaan Anderson Silva stond bekend als een keiharde straatvechter. "Hij is een heel moeilijke tegenstander en wilde er een brawl van maken, maar Rico gaf hem die kans niet", vertelt de trainer. "Het was een demonstratie op technisch en tactisch vlak." In de tweede ronde krijgt Silva tot driemaal toe acht tellen, waardoor de zege naar Verhoeven gaat.

Rico Verhoeven slaat Jamal Ben Saddik aan het einde van de vijfde ronde KO. Rico Verhoeven slaat Jamal Ben Saddik aan het einde van de vijfde ronde KO. Foto: ANP

GLORY 49, december 2017 Rotterdam. Winst op Jamal Ben Saddik op KO in vijfde ronde

Voorafgaand aan Verhoevens eerste titelgevecht met Jamal Ben Saddik speelt er bij de staredown een incident af waar ook vier jaar later nog veel over wordt nagesproken. De Marokkaanse Belg spuugt Verhoeven in het gezicht. "Een slechte zaak voor de sport", zegt Krauweel. "En dat hij later liegt over de aanleiding, vind ik nog erger. Dat tekent die man."

Tijdens het gevecht incasseert Verhoeven al vroeg een flinke klap. "Dat was wel even schrikken, maar gelukkig kon Rico het de rest van de eerste ronde defensief goed oplossen en werd hij niet écht meer geraakt."

Nadat Verhoeven tussen de eerste en tweede ronde wordt opgelapt, trekt hij het initiatief naar zich toe en slaat Ben Saddik in de vijfde ronde knock-out. De agressie spat ervan af als hij zijn rivaal aan het einde van de vijfde ronde te lijf gaat.

"Rico wilde die knock-out heel graag", zegt Krauweel. "Je kunt niet blind op iemand afgaan op zoek naar een knock-out, maar je moet tijdens een partij altijd wachten op het juiste moment. Soms komt dat er, en soms niet. Dan is een zege op punten ook goed."

GLORY-vechters met meeste succesvolle titelverdedigingen 9 - Rico Verhoeven (zwaargewicht, 2015-heden)

6 - Sitthichai Sistongpeenong (Tha, lichtgewicht, 2016-2018)

5 - Artem Vakhitov (Rus, lichtzwaargewicht, 2016-2019)

5 - Alex Pereira (Bra, middengewicht, 2017-2019)

4 - Petchpanomrung Kiatmookao (Tha, vedergewicht, 2019-2020)

GLORY 54, juni 2018 Birmingham (GB). Winst op Mladen Brestovac op punten (unaniem)

"Rico heeft nog nooit een tweede gevecht van iemand verloren. Als hij een tegenstander voor de tweede keer treft, weet hij heel goed wat hij kan verwachten. Hij weet dan precies welke afstand hij moet houden en hoe hij kan toeslaan", vertelt Krauweel.

De tweede zege op Brestovac is vergelijkbaar met de eerste. Verhoeven neutraliseert de linker highkicks van de Kroaat en domineert het gevecht tot het einde van de vijfde ronde. "De eerste partij was nog wat rommelig, de tweede keer was echt heel clean", oordeelt Krauweel. "Aanvallend kwam Rico er beter door en hij gaf Brestovac geen kans."

Rico Verhoeven komt geen moment in de problemen tegen de Braziliaan Guto Inocente. Rico Verhoeven komt geen moment in de problemen tegen de Braziliaan Guto Inocente. Foto: ANP

GLORY 59, september 2018 Amsterdam. Winst op Guto Inocente op punten (unaniem)

Verhoeven is een technisch en tactisch uitstekend vechter met een superieure fysiek en conditie. Enig kritiekpunt dat hij na drie jaar als wereldkampioen krijgt, is dat hij te weinig voor de KO gaat. "Van Inocente wisten we vooraf dat hij eigenlijk nooit op KO verliest, hij staat altijd op en gaat weer door. Hij bleef vijf ronden lang erg defensief, daarom viel het voor Rico ook niet mee om iets te forceren", zegt Krauweel.

De Braziliaan wordt zo wanhopig van de dominante Verhoeven, dat hij er in de vijfde ronde een illegale judoworp uitgooit om de kampioen te provoceren. "Hij hoopte dat Rico kwaad werd en agressiever zou gaan vechten, maar Rico bleef kalm en maakte de partij zonder problemen af."

Rico Verhoeven en Badr Hari vochten voor ruim 30.000 toeschouwers en 3,5 miljoen tv-kijkers in het GelreDome. Rico Verhoeven en Badr Hari vochten voor ruim 30.000 toeschouwers en 3,5 miljoen tv-kijkers in het GelreDome. Foto: ANP

GLORY 74, december 2019 Arnhem. Winst op Badr Hari op technische KO in derde ronde

Van al zijn titelgevechten komt Verhoeven tegen Badr Hari het meest in de problemen. Later werd bekend dat Verhoeven door privéproblemen (zijn relatie staat op springen) mentaal niet top was die avond. "Hij was wat uit balans en iets te emotioneel, waardoor hij meeging in de strijd met Badr", blikt Krauweel terug.

De coach denkt nog steeds dat Verhoeven verre van kansloos was als Hari niet geblesseerd zou zijn geraakt. "In de eerste ronde kreeg Rico voor de eerste keer acht tellen. Hij kwam direct overeind en daarna was het een gelijkwaardige strijd, maar hij stond door die acht tellen wel met 10-8 achter. In de tweede ronde was Rico duidelijk sterker en je zag dat Badr het zwaar begon te krijgen."

Desondanks wist Hari met een hoge trap zijn tegenstander vroeg in de derde ronde opnieuw acht tellen te bezorgen. "Het is een basisregel dat je aan het begin van een ronde altijd alert moet zijn. Hoe zwaar je tegenstander het ook heeft gehad, hij is weer opgepept door zijn coach en heeft nog wat kracht en energie kunnen vinden", is Krauweel kritisch op zijn pupil.

"Badr maakte een briljante actie, echt heel mooi. Daar kun je niks van zeggen. Natuurlijk stond hij daardoor nog verder voor, maar we waren pas halverwege, hè. Ik had er alle vertrouwen in dat Rico de partij nog naar zich toe zou trekken. Jammer dat het zo moest eindigen met die blessure, want het was een prachtige avond met 32.000 toeschouwers in GelreDome en 3,5 miljoen tv-kijkers. Als Rico en Badr later met pensioen zijn, kunnen ze toch maar mooi zeggen dat ze dat samen hebben bereikt."

GLORY 79, oktober 2021 Arnhem. Gevecht tegen Jamal Ben Saddik

Volgens Krauweel wordt Verhoeven nog altijd beter. "Hij is echt een man geworden in de afgelopen jaren, een vader van drie kinderen ook. Hij houdt zich nu altijd aan het gameplan en laat zich niet uit zijn evenwicht brengen. Bovendien wordt hij nog steeds sterker. Tegen Jamal zal hij weer een halve kilo zwaarder zijn dan bij het vorige gevecht."

Het GelreDome zal zaterdag opnieuw het podium zijn voor een sport die zes jaar eerder nog geen grote evenementen mocht organiseren in Nederland. Met Verhoeven als rolmodel heeft het kickboksen in relatief korte tijd een grote groei doorgemaakt.

"Rico is altijd heel benaderbaar gebleven voor fans", zegt zijn trainer. "We kunnen natuurlijk niet overal ja tegen zeggen, maar vaak doen we dat wel. Ik vind het heel bijzonder hoe hij zich als sportman presenteert. Rico is als kickbokser ambassadeur van NOC*NSF geworden, daar ben ik heel trots op", zegt Krauweel.