Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland hebben donderdag op de WK baanwielrennen zonder al te veel problemen de tweede ronde op de keirin bereikt.

Titelverdediger Lavreysen was in zijn heat het snelst. Hoogland deed hem dat niet veel later na in zijn heat.

De beste twee per heat plaatsten zich rechtstreeks voor de volgende ronde, die later op de middag is. De finale is donderdag rond 20.30 uur.

Op de keirin rijden zes renners eerst drie ronden achter een derny. Wanneer die de baan verlaten heeft volgen nog drie ronden.

Hoogland won onlangs de Europese titel in het Zwitserse Grenchen.