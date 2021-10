Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland hebben donderdag op de WK baanwielrennen zonder al te veel problemen de tweede ronde op de keirin bereikt.

Titelverdediger Lavreysen was in zijn heat het snelst. Hoogland deed hem dat niet veel later na in zijn heat.

De beste twee per heat plaatsten zich rechtstreeks voor de volgende ronde, die later op de middag is. De finale is donderdag rond 20.30 uur.

Op de keirin rijden zes renners eerst drie ronden achter een derny. Wanneer die de baan verlaten heeft, volgen nog drie ronden. Hoogland won onlangs de Europese titel in het Zwitserse Grenchen.

Braspennincx sprint naar zevende tijd in kwalificatie

Op de sprint klokte Shanne Braspennincx in de kwalificaties de zevende tijd. De olympisch kampioene op het onderdeel keirin kwam over 200 meter met een zogenoemde vliegende start tot 10,601 seconden.

Dat was exact dezelfde tijd waarmee Braspennincx twee weken geleden in het Zwitserse Grenchen aan het sprinttoernooi begon. Toen werd ze uiteindelijk Europees kampioene.

De Duitse Lea Sophie Friedrich klokte de beste tijd: 10,489. De beste acht rensters in de kwalificaties mogen een ronde overslaan en beginnen later op de middag aan de achtste finales, waarin telkens één tegen één gesprint wordt.