Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland hebben donderdag op de WK baanwielrennen de finale op de keirin bereikt.

Titelverdediger Lavreysen en Hoogland wonnen allebei hun halve finale. Beide Nederlanders waren eerder op de dag ook al de beste in hun tweede ronde.

De finale is donderdag rond 20.30 uur. Naast Lavreysen en Hoogland staan ook Nicholas Paul, Rayan Helal, Mikhail Iakovlev en Kento Yamazaki in de eindstrijd voor goud.

Op de keirin rijden zes renners eerst drie ronden achter een derny. Wanneer die de baan verlaten heeft, volgen nog drie ronden. Hoogland won onlangs de Europese titel in het Zwitserse Grenchen.

Braspennincx naar kwartfinales van sprinttoernooi

Op de sprint bereikte Shanne Braspennincx de kwartfinales. De olympisch kampioen op de keirin was in de achtste finales te sterk voor de Japanse Riyu Ohta.

Braspennincx had in de kwalificaties de zevende tijd gerealiseerd en mocht daarom de eerste ronde overslaan, zoals alle rensters uit de top acht. In de strijd om een plaats in de halve finales wacht donderdagavond de Duitse titelverdedigster Emma Hinze.

De dertigjarige Braspennincx werd twee weken geleden Europees kampioen op de sprint.