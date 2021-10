De Nederlandse teamsprinters zitten ook na hun vierde wereldtitel op rij nog vol ambitie. Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen en Roy van den Berg willen hun overwinningsreeks tot en met de Olympische Spelen van 2024 in Parijs in stand houden.

Nederland is al jaren ongenaakbaar op het teamonderdeel. Hoogland, Lavreysen en Van den Berg zijn ook olympisch kampioen, kroonden zich eerder deze maand weer tot Europees kampioen en zijn dus niet van plan om tot en met Parijs ook maar één keer te verliezen.

"Het is realistisch, maar wel moeilijk. We hebben na het WK even geen wedstrijden, maar ik zie geen reden waarom we het niet gaan doen als we volgend jaar de weg naar Parijs starten", zei Lavreysen woensdag na het WK-goud tegen de NOS.

Hoogland sloot zich bij hem aan. "Ik hoorde ooit de uitspraak: kampioen worden is knap, maar kampioen blijven is des te knapper", zei hij. "We kunnen nu alleen maar verliezen, maar na het WK gaan we er zeker voor om de reeks in leven te houden."

Jeffrey Hoogland, Roy van den Berg en Harrie Lavreysen (van links naar rechts) poseren trots met hun medaille. Jeffrey Hoogland, Roy van den Berg en Harrie Lavreysen (van links naar rechts) poseren trots met hun medaille. Foto: ANP

'Het moest uit de grote teen komen'

Hoewel de Nederlanders bij de WK in Roubaix tijdens de kwalificatie, de eerste ronde én de finale de snelste van allemaal waren, was er toch wat ontevredenheid. "Dit was een van de meest zwaarbevochten titels", zei Van den Berg. "Het plaatje is compleet voor de teamsprint, maar hij kwam uit de grote teen. Dat was te zien aan de tijden. In de finale hebben we laten zien dat we ons mannetje staan."

Lavreysen merkte dat er minder focus was dan tijdens de Spelen. "De eerste twee races liepen net niet helemaal zoals het moest. Alles moest kloppen om weer te winnen. Het was mooi dat we in de finale de rug rechtten."

Hoogland: "We wilden de streak in leven houden. De kwalificatie was even wennen, de baan was best moeilijk. In de tweede race zaten wat foutjes, maar in de finale hebben we toch weer laten zien wat we kunnen."

Nederland staat na de openingsdag van de WK op twee medailles. Naast het goud voor de mannen was er zilver voor debutante Maike van der Duin op het onderdeel scratch. Het toernooi duurt nog tot en met zondag.