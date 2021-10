Maike van der Duin heeft woensdag zilver veroverd op de openingsdag van de WK baanwielrennen in Roubaix. De Nederlandse teamsprinters plaatsten zich overtuigend voor de finale.

De twintigjarige WK-debutant Van der Duin hoefde op het onderdeel scratch alleen de Italiaanse Martina Fidanza voor zich te dulden. Het brons was voor Jennifer Valente uit de Verenigde Staten.

Eerder deze maand debuteerde Van der Duin al verdienstelijk tussen de senioren bij de EK in Zwitserland. Ze werd toen vierde op zowel de scratch als het omnium.

Bij de teamsprint voor mannen kwamen Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen en Roy van den Berg in de kwalificaties al tot de snelste tijd van allemaal (42,690). In de daaropvolgende ronde deden ze dat nog eens over in een tweestrijd met Japan: 42,301.

Nederland strijdt om de titel met Frankrijk, dat 42,467 klokte. De strijd om het brons gaat tussen Duitsland (43,300) en Rusland (43,380). Oranje pakte de afgelopen drie jaar WK-goud en is ook olympisch én Europees kampioen.

Blijdschap bij Maike van der Duin na haar zilveren medaille. Blijdschap bij Maike van der Duin na haar zilveren medaille. Foto: ANP

Nederlandse teamsprintsters zijn wereldrecord kwijt

Bij de teamsprint voor vrouwen nam Duitsland het wereldrecord over van Nederland. Pauline Sophie Grabosch, Lea Sophie Friedrich en Emma Hinze scherpten de toptijd aan van 46,551 naar 46,511.

Nederland had het record twee weken geleden neergezet bij het veroveren van de Europese titel. Oranje ontbreekt op de WK, omdat Nederland afgelopen seizoen onder meer vanwege de coronamaatregelen niet deelnam aan wedstrijden om de Nations Cup.

De huidige WK-editie wordt gehouden in het Vélodrome Couvert Régional Jean-Stablinski in Roubaix, dat naast de baan ligt waarop bij het wegwielrennen wordt gefinisht tijdens de klassieker Parijs-Roubaix. De wereldkampioenschappen zouden eigenlijk begin juni in Turkmenistan worden gehouden, maar dat ging wegens de coronapandemie niet door.

De WK baanwielrennen van vorig jaar verliep voor Nederland met een eerste plek op de medaillespiegel (zes keer goud, twee keer zilver en één keer brons) zeer succesvol.