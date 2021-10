Maike van der Duin heeft woensdag zilver veroverd op de openingsdag van de WK baanwielrennen in Roubaix. De Nederlandse teamsprinters plaatsten zich overtuigend voor de volgende ronde.

De twintigjarige WK-debutant Van der Duin hoefde op het onderdeel scratch alleen de Italiaanse Martina Fidanza voor zich te dulden. Het brons was voor Jennifer Valente uit de Verenigde Staten.

Eerder deze maand debuteerde Van der Duin al verdienstelijk tussen de senioren bij de EK in Zwitserland. Ze werd toen vierde op zowel de scratch als het omnium.

Bij de teamsprint voor mannen kwamen Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen en Roy van den Berg in de kwalificaties tot een tijd van 42,690. Nummer twee Frankrijk was het enige land dat ook onder de 43 seconden bleef (42,965).

Van de dertien deelnemers zijn ook Duitsland, Groot-Brittannië, Rusland, Polen, Canada en Japan door. De Japanners zijn later op woensdag de tegenstander in de strijd om een plek in de finale, die eveneens nog op woensdag op het programma staat.

Nederland is titelverdediger op de teamsprint. Bij de editie van vorig jaar in Berlijn rekenden Hoogland, Lavreysen en Van den Berg in de strijd om WK-goud af met de Britten.

Roubaix verving Turkmenistan als organisator

De huidige editie wordt gehouden in het Vélodrome Couvert Régional Jean-Stablinski in Roubaix, dat naast de baan ligt waarop bij het wegwielrennen wordt gefinisht tijdens de klassieker Parijs-Roubaix. De WK zouden eigenlijk begin juni in Turkmenistan worden gehouden, maar dat ging niet door wegens de coronapandemie.

De WK baanwielrennen van vorig jaar verliepen voor Nederland met een eerste plek op de medaillespiegel (zes keer goud, twee keer zilver en één keer brons) zeer succesvol.