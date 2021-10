Kort voordat Rico Verhoeven en Jamal Ben Saddik zaterdag de ring betreden, krijgt het GelreDome een van de grootste aanstormende talenten van GLORY te zien. De 25-jarige Amsterdammer Hamicha hoopt zo snel mogelijk wereldkampioen te worden in het weltergewicht.

Vorige maand vocht Hamicha nog in het voorprogramma van Badr Hari. Na 1.20 minuut was hij al klaar met de Turk Vedat Hoduk. Geen toeval, want van zijn laatste zeven gevechten won hij er liefst vijf in de eerste ronde.

Na zijn snelle zege werd Hamicha in Ahoy onthaald door de vele fans van Hari, die met hem op de foto wilden. Het talent heeft het gevoel dat zijn ster snel rijzende is. "Ik heb voorheen veel wedstrijden in Azië gehad. Maar nu ik bij GLORY vaak in Nederland vecht, merk ik dat mijn fanbase hier snel groeit."

Hij vertelt het op kalme toon, zonder een spoortje bluf of grootspraak. Een houding die past binnen de filosofie van SB Gym, de Utrechtse sportschool van zijn trainer Said el Badaoui.

"Bescheidenheid siert de mens", vertelt El Badaoui. "Mijn vechters praten niet veel, maar laten het in de ring zien. Zo is Hamicha ook. Hij roept niets over de daken, maar doet gewoon zijn werk goed. Dat past het beste bij onze gym."

Hamicha met trainer Said el Badaoui. Hamicha met trainer Said el Badaoui. Foto: GLORY

Hamicha trekt zich niets aan van trashtalk kampioen Doumbé

Geen trashtalk dus van Hamicha, die officieel Mohamed Mezouari heet. "Maar iedereen noemt me Hamicha, al sinds mijn geboorte. Het heeft geen echte betekenis. In de Marokkaanse gemeenschap heb je duizenden Mohameds, maar er is maar één Hamicha."

Die bescheiden houding moet echter niet verward worden met een gebrek aan ambitie. Hamicha wil de wereldtitel in het weltergewicht, en wel zo snel mogelijk. De kampioensriem is al ruim twee jaar in het bezit van de Fransman Cédric Doumbé.

Na Hamicha's vorige zege probeerde Doumbé hem op Instagram nog belachelijk te maken. "Wat ik daarvan vond? Helemaal niets", reageert Hamicha opnieuw kalm. "Ik heb me daar niets van aangetrokken."

Hamicha na een training met UFC-legende Khabib Nurmagomedov eerder dit jaar. Hamicha na een training met UFC-legende Khabib Nurmagomedov eerder dit jaar. Foto: Instagram/@hamicha_official

Khabib en Badr brengen Hamicha discipline bij

Hij begon al op achtjarige leeftijd met kickboksen en die lange ervaring heeft hem tot een allround vechter gemaakt. Dat viel ook (voormalige) UFC-toppers op. Zo trainde hij een half jaar geleden nog samen met UFC-legende Khabib Nurmagomedov.

"De jongens in de UFC zijn echt gedisciplineerd. Het is niet zo dat ik dat niet was, maar zij leven écht voor de sport en zijn er 24 uur per dag mee bezig", vertelt Hamicha. "En ze zijn streng voor elkaar. Als een vechter te laat kwam, dan mocht hij van de andere jongens de training niet in."

Die mentaliteit krijgt hij ook mee bij SB Gym, waar hij vaak met Hari traint. "Van Badr leer ik heel veel, hij heeft alles al meegemaakt. Op sportief gebied geeft hij veel tips."

"Maar ook buiten de ring geeft hij veel dingen mee. De uren dat je niet traint, hoe ga je daarmee om? Badr zegt dat ik op tijd moet eten, op tijd moet slapen en gestructureerd moet leven. Eigenlijk weet je dat natuurlijk ook wel, maar als zo'n grootheid het zegt, dan dringt het nog beter tot je door."

Het moet er allemaal aan bijdragen dat de bescheiden Amsterdammer zo snel mogelijk wereldkampioen wordt. Op weg daarnaartoe wacht zaterdagavond in GelreDome een gevecht met de Fransman Samuel Dbili.

"Ik oog misschien rustig, maar als de bel gaat, dan kom je in een bepaalde trance. Dan is het tijd om te werken."