De basketballers van Milwaukee Bucks zijn uitstekend begonnen aan het nieuwe NBA-seizoen. De titelverdediger boekte in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) een ruime zege op concurrent Brooklyn Nets (127-104), dat zoals bekend zonder sterspeler Kyrie Irving speelde.

De Bucks kregen voor de wedstrijd in het eigen Fiserv Forum de traditionele kampioensring uitgereikt, als herinnering aan de eerste titel van de ploeg uit Milwaukee in vijftig jaar.

De spelers van de Bucks waren niet afgeleid door de grootse ceremonie, want de ploeg van coach Mike Budenholzer stond na het eerste kwart al op een 37-25-voorsprong. In de rest van het duel werd de marge alleen maar groter.

Giannis Antetokounmpo was zoals meestal de uitblinker bij Milwaukee met 32 punten, 14 rebounds en 7 assists. "Het is geweldig dat we vorig seizoen geschiedenis hebben geschreven, maar dat is nu klaar", zei de 26-jarige Griek. "We moeten ons nu richten op weer goed basketbal spelen, zodat we onze titel kunnen prolongeren."

Bij de Nets kwamen vedettes Kevin Durant en James Harden tot respectievelijk 32 en 20 punten. Het duo moest het stellen zonder zevenvoudig All-Star Irving, die geen wedstrijden zal spelen zolang hij zich niet laat vaccineren tegen COVID-19. In de aanloop naar het NBA-seizoen ging het veel over de status van Irving.

In de andere wedstrijd op de openingsdag van het seizoen rekende Golden State Warriors af met titelfavoriet Los Angeles Lakers: 114-121. Warriors-sterspeler Stephen Curry tekende voor 21 punten, 10 assists en 10 rebounds, een zogenaamde triple-double. Lakers-vedette LeBron James was de topscorer van het duel met 34 punten.