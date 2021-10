Loran de Munck is bij de WK turnen in Japan de voltigefinale misgelopen. De Munck, die na zijn optreden in de vierde subdivisie nog op de achtste plaats stond (14,566 punten), is door Nariman Kurbanov uit Kazachstan verwezen naar de (voorlopig) noodlottige negende plek in het klassement. Daarmee zijn finaleplaatsen voor alle Nederlandse mannen uitgesloten.

De beste acht turners (met een maximum van twee per land) treden aan in de finale van zaterdag. Later op woensdag komen er nog diverse voltigespecialisten in actie. Het voltigeklassement wordt momenteel aangevoerd door de Chinees Weng Hao (15,600 punten).

WK-debutant Jermain Grünberg kwam in Kitakyushu door vallen op de onderdelen ringen, rekstok en voltige niet verder dan een meerkamptotaal van 74,965 punten. Daarmee staat hij na vijf subdivisies op de 24e plaats in het klassement.

Met nog een groot aantal meerkampers te gaan, is de klassering van de 21-jarige Grünberg niet toereikend voor de finale waarin de top 24 (met een maximum van twee per land) in actie komt.

Frank Rijken kwam na gedegen oefeningen op brug (14,133 punten) en voltige (13,966) niet in de buurt van finaleplaatsen. Meerkamper Casimir Schmidt moest zich vanwege een enkel- en schouderblessure terugtrekken voor de WK.

Bij de vrouwen was er eerder wel succes voor de Nederlandse ploeg. Naomi Visser (meerkamp) en debutante Elze Geurts (sprong) bereikten wel de finale.