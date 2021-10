De Nederlandse mannen hebben woensdag geen finaleplaatsen veroverd in de kwalificaties van de WK turnen in Japan. Voor Loran de Munck, Jermain Grünberg en Frank Rijken is het toernooi daardoor al na één optreden klaar.

De Munck mocht even hopen op een finaleplek op het toestel voltige, maar uiteindelijk wist hij zich niet bij de beste acht te scharen. De Nederlander kreeg voor zijn optreden een score van 14,566 punten en daarmee kwam hij zeker een tiende van een punt tekort.

De beste acht turners (met een maximum van twee per land) treden aan in de finale van zaterdag. Het voltigeklassement wordt momenteel aangevoerd door de Chinees Weng Hao (15,600 punten).

De 21-jarige WK-debutant Grünberg kwam in Kitakyushu door valpartijen op de toestellen ringen, rekstok en voltige niet verder dan een meerkamptotaal van 74,965 punten. Dat is niet toereikend voor een ticket voor de finale, waarin de top 24 (met een maximum van twee per land) in actie komt.

Rijken kwam met gedegen oefeningen op brug (14,133 punten) en voltige (13,966) niet in de buurt van finaleplaatsen. Meerkamper Casimir Schmidt moest zich vanwege een enkel- en schouderblessure terugtrekken voor de WK.

Bij de vrouwen was er eerder wel succes voor de Nederlandse ploeg. Naomi Visser (meerkamp) en debutante Elze Geurts (sprong) bereikten wel de finale.