De olympische vlam voor de Winterspelen van volgend jaar in Peking is dinsdag in de Griekse hoofdstad Athene overgedragen aan het Chinese organisatiecomité. De ceremonie vond plaats in het oud-olympisch stadion Panathinaiko, waar in 1896 de eerste moderne Olympische Spelen werden gehouden.

Vanwege de coronapandemie waren er maar weinig gasten aanwezig bij de ceremonie, die werd uitgezonden door de Griekse staatstelevisie. De olympische vlam was maandag al ontstoken in het Griekse Olympia.

Door de coronamaatregelen was er geen fakkeltocht in Griekenland. De vlam bleef een nacht op de Akropolis in Athene, voordat hij werd overhandigd aan de organisatoren van de Spelen van Peking.

De voorzitter van het Grieks olympisch comité, Spyros Capralos, gaf de vlam dinsdag aan Yu Zaiqing, de vicevoorzitter van het Chinees olympisch comité en van Peking 2022. "De olympische vlam zal nu naar de Chinese Muur en langs andere delen van China reizen en zo het licht van vrede en vriendschap brengen", zei Yu.

De overdracht van de vlam werd voorafgegaan door een ceremonie. Foto: AP

Ook dinsdag protest van activisten

Eerder op dinsdag hadden activisten er bij het internationaal olympisch comité (IOC) op aangedrongen de Winterspelen uit te stellen, omdat China volgens hen genocide pleegt op minderheden zoals de Oeigoeren en de Tibetanen.

De ceremonie van maandag in Olympia werd al kort verstoord door drie activisten die om dezelfde reden protesteerden. Ze toonden de Tibetaanse vlag en een spandoek met de tekst "No genocide games".

Woensdag is er een welkomstceremonie in Peking, waarna de vlam aanvankelijk te bewonderen zal zijn in de Beijing Olympic Tower. Daarna volgt een tournee. Kort voor de Spelen start een estafettetocht, waarover de organisatie zich nog beraadt.

De Winterspelen vinden plaats van 4 tot en met 20 februari.