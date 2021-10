Kort voor de start van het nieuwe NBA-seizoen is bijna 96 procent van de spelers gevaccineerd tegen COVID-19. Dat zei NBA-topman Adam Silver, die hoopt dat dat percentage nog oploopt gedurende het seizoen.

Er woedde de afgelopen weken een felle discussie tussen de NBA en een aantal spelers. Brooklyn besliste zelfs vedette Kyrie Irving niet in actie te laten komen omdat de zevenvoudig All-Star weigert zich te laten vaccineren.

In de stad New York zijn grote gebouwen alleen toegankelijk voor gevaccineerden. Irving kan daardoor voorlopig niet trainen of wedstrijden spelen.

"Ik hoop dat Kyrie, ondanks zijn mening over het vaccin, zal beslissen zich te laten vaccineren want ik wil hem dit seizoen graag basketbal zien spelen. En ik wil dat Brooklyn Nets al zijn spelers kan opstellen", onderstreepte de NBA-baas.

Met bijna 750.000 geregistreerde overlijdens is de Verenigde Staten zwaar getroffen door het coronavirus. Ook deze maand overlijden er nog dagelijks tussen de 500 en 2.500 mensen aan COVID-19.

NBA-topman Adam Silver. NBA-topman Adam Silver. Foto: AP

Spelersvakbond stemde niet in met vaccinatieplicht

Er zijn een kleine vijfhonderd spelers actief in de NBA. Alleen in New York en San Francisco mogen de ongevaccineerden niet spelen volgens lokale wetgeving.

De kleine minderheid die niet gevaccineerd is, moet zich in andere steden aan strenge voorschriften houden. Zij moeten zich dagelijks laten testen, hun maaltijden alleen nuttigen en ze mogen slechts heel beperkt contact hebben met de buitenwereld.

In de NBA geldt wel een vaccinatieplicht voor scheidsrechters en stafleden, maar de spelersvakbond ging niet akkoord met een verplichte prik voor de spelers. Irving is een van de vicevoorzitters van de vakbond.

"Ik had liever gezien dat de spelersvakbond de vaccinatieverplichting had goedgekeurd", stelde Silver. "Het zou voor iedereen beter zijn geweest als elke speler gevaccineerd zou zijn."

Het 75e seizoen in de NBA begint in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) met het duel tussen Brooklyn Nets en Milwaukee Bucks.