De Nederlandse cricketmannen zijn het WK Twenty20 maandag slecht begonnen. De ploeg van captain Pieter Seelaar was in Abu Dhabi kansloos tegen Ierland.

Oranje won de toss en koos ervoor om eerst te batten. Dat werd geen succes; Nederland verloor al zijn tien wickets voor een matig totaal van 106 runs.

Dieptepunt was dat de Ierse bowler Curtis Campher in de tiende over in vier ballen vier Nederlandse batsmen op rij uit kreeg. Het was pas de derde keer in de geschiedenis van het WK Twenty20 dat een bowler dit voor elkaar kreeg.

Ierland had vervolgens geen enkel probleem om de score van Nederland te overtreffen. De Ieren hadden maar vijftien van de twintig overs (elke over bestaat uit zes ballen) nodig om tot 107 runs te komen.

Twenty20 is de kortste vorm van cricket. Beide ploegen krijgen twintig overs per wedstrijd om te batten, ofwel 120 ballen. Nederland doet voor de vierde keer mee aan het WK Twenty20. Het beste resultaat kwam in 2014, toen Oranje de eerste groepsronde overleefde en strandde in de tweede poulefase.

Nederland speelt woensdag zijn tweede duel. Dan is Namibië de tegenstander. Grootmacht Sri Lanka wacht vrijdag in de laatste groepswedstrijd. De beste twee teams gaan door naar de volgende fase.