Het ontsteken van de olympische vlam voor de komende Winterspelen in Peking is maandag in het Griekse Olympia verstoord door enkele mensenrechtenactivisten. Ze werden vrij snel afgevoerd door de politie.

De activisten droegen de Tibetaanse vlag en een spandoek met de tekst "No genocide games". Net als voor de Zomerspelen in 2008, die eveneens in Peking werden gehouden, zijn er protesten tegen de mensenrechtenschendingen in China.

Mensenrechtenorganisaties hebben het internationaal olympisch comité (IOC) opgeroepen de Spelen uit te stellen of te verplaatsen, tenzij China een einde maakt aan wat zij beschouwen als genocide op de Oeigoeren en andere islamitische minderheden.

Het gaat vooral om de regio Xinjiang. De Oeigoeren worden daar onderdrukt. Een meerderheid van de Tweede Kamer oordeelde eerder dit jaar ook dat er sprake is van genocide.

Ondanks het protest werd de olympische vlam zoals gepland ontstoken in Olympia. Foto: AP

Zondag was er ook al een protest

Zondag was er rond de generale repetitie voor het overhandigen van de vlam op in Athene, wat dinsdag zal plaatsvinden, al een soortgelijk protest gaande. Toen toonden de activisten eveneens een Tibetaanse vlag en een spandoek met de tekst "Free Hong Kong - Revolution".

Ondanks de commotie werd de olympische vlam rond 11.00 uur (Nederlandse tijd) ontstoken in het bijzijn van onder anderen IOC-voorzitter Thomas Bach, die een toespraak gaf. Woensdag is er een ceremonie in Peking.

Bij de plechtigheid in Olympia was, net als eerder bij het ontsteken van de vlam voor de Zomerspelen in Tokio, vanwege de coronamaatregelen geen publiek aanwezig. De Spelen van Peking zijn van 4 tot en met 20 februari.