Michael van Gerwen baalt er flink van dat hij zijn goede EK darts zondagavond niet kon bekronen met de titel. De drievoudig wereldkampioen stelde teleur in de finale, waarin hij met 11-8 van Rob Cross verloor.

Van Gerwen haalde weliswaar een iets hoger gemiddelde dan zijn Engelse opponent (93,66 om 92,91 per drie pijlen), maar noteerde een finishpercentage van slechts 22,86.

"Als je in een finale zo speelt als ik, dan verdien je het om te verliezen. Ik kan een miljoen excuses verzinnen, maar ik gaf gewoon niet thuis. Ik was niet goed genoeg en heb dat puur aan mezelf te wijten", zei Van Gerwen na de finale in Salzburg.

"Tot de finale speelde ik steeds iets beter, maar ik heb helemaal niets aan tweede worden. Dat is me helemaal niets waard. Ik ben een winnaar."

Van Gerwen is niet zo dominant als voorheen en won dit jaar pas één toernooi. De 32-jarige Brabander was een maand geleden de beste bij de Nordic Darts Masters.

Cross: 'Gelukkig was Michael zichzelf niet'

Tegenstander Cross was er blij mee dat hij niet de beste Van Gerwen trof in de EK-finale. "Ik haalde niet mijn beste niveau, maar gelukkig was Michael zichzelf niet. Als je kansen krijgt, moet je die benutten", zei hij.

Cross won het EK darts voor de tweede keer in zijn carrière, nadat hij twee jaar geleden ook al de sterkste was geweest. Dat was ook de laatste titel op een tv-toernooi voor de wereldkampioen van 2018.

"Ik denk dat dit een keerpunt voor me is", zei hij. "Met het vertrouwen dat ik hiermee heb getankt, zal het de komende maanden beter gaan. Ik zou graag nog eens wereldkampioen worden."