Naomi Visser heeft zich maandag voor de derde keer in haar loopbaan voor de meerkampfinale geplaatst op de WK turnen. Debutante Elze Geurts lijkt hard op weg naar een finaleplek op het onderdeel sprong, maar moet net als meerkampster Vera van der Pol de volgende kwalificatiedag afwachten.

Visser kwam na een wedstrijd zonder grote fouten tot een meerkamptotaal van 52,266 en staat daarmee achtste. Dinsdag komen er in het vervolg van de kwalificaties niet meer dan elf deelnemers in actie, waardoor de turnster uit Papendrecht zeker is van een plaats bij de beste 24. In 2018 en 2019 stond Visser ook in de meerkampfinale bij de WK.

Van der Pol, die afgelopen zomer nog actief was op de Olympische Spelen, lijkt een finaleplaats op de meerkamp te kunnen vergeten. Ze kwam na twee vallen van de brug niet verder dan een meerkamptotaal van 48,415 punten en bezet voorlopig de 23e plaats in het klassement.

Voor debutante Geurts zien de finalekansen er beter uit. Zij voert nu zeven van de tien subdivisies in actie zijn gekomen de ranglijst aan op het onderdeel sprong. Met haar score (14,350) blijft Geurts de Italiaanse Asia D'Amato (13,816), die tweede staat, voorlopig ruim voor. De beste acht turnsters (met een maximum van twee per land) stromen door naar de toestelfinale van komende zaterdag.

Dinsdagochtend (Nederlandse tijd), als alle tien de subdivisies zijn afgerond, wordt definitief bekend welke turnsters terug mogen komen voor de strijd om de medailles. Woensdagochtend komen de Nederlandse mannen in actie op de WK.