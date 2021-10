Jeffrey Herlings heeft opnieuw een overwinning geboekt in de MXGP. De Brabander was zondag de sterkste in de Grand Prix van Spanje en verstevigde zijn leidende positie in het kampioenschap.

De 27-jarige Herlings eindigde in de eerste manche op het zandcircuit van Arroyomolinos als derde achter winnaar Romain Febvre en Jorge Prado. In de tweede omloop kwam de KTM-coureur als eerste over de finish, voor Tim Gajser en Prado.

Hiermee verzamelde Herlings drie punten meer dan nummer twee Prado en vijf meer dan nummer drie Gajser. De Nederlander boekte zijn zesde overwinning van het seizoen. Vorige week was hij ook al de sterkste in Frankrijk.

In het kampioenschap staat Herlings nu op 505 punten. Hij heeft twaalf punten voorsprong op nummer twee Febvre en vijftien op titelverdediger Gajser.

Het seizoen telt nog vijf Grands Prix. Volgende week staat de GP van Trentino in Pietramurata op het programma. Daarna volgen nog twee raceweekends in Pietramurata en twee raceweekends in Mantua.