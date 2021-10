L&D Amsterdam heeft zondag de Nederlandse titel in het honkbal geprolongeerd. De regerend kampioen was in het zevende en beslissende duel van de 33e Holland Series met 2-4 te sterk voor Curaçao Neptunus.

De eindstand in de best-of-sevenserie is 4-3 in het voordeel van L&D Amsterdam. De Pirates waren eerder al kampioen in 1987, 1990, 2008, 2011 en 2019. Vorig jaar werd er door de coronapandemie geen titel uitgedeeld.

Kalian Sams en Shairon Martis waren zondag de hoofdrolspelers bij L&D Amsterdam in het Neptunus Familiestadion in Rotterdam. Rechtsvelder Sams sloeg in de vijfde inning drie punten binnen door een diepe homerun in het linksveld, waardoor zijn ploeg op een 0-4-voorsprong kwam.

Werper Martis, die pas zaterdag landde in Nederland nadat hij vanwege privéomstandigheden op Curaçao was geweest, gooide alle negen innings voor de bezoekers en stond maar negen honkslagen en twee punten toe.

Voormalig Major League Baseball-speler Martis (34) bleef in wedstrijd één (0-2-zege) en in wedstrijd drie (2-0-nederlaag) ook al het gehele duel op de heuvel staan.

L&D Amsterdam won de eerste twee wedstrijden van de Holland Series, maar vervolgens kwam Curaçao Neptunus door drie zeges op rij op een 3-2 voorsprong in de serie. Dit weekend wisten de Rotterdammers het in wedstrijd zes en wedstrijd zeven niet af te maken.