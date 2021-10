Khalid Choukoud is blij met het binnenhalen van de nationale marathontitel zondag in Amsterdam. De Nederlander richt zich nu vooral op het WK van volgend jaar juni in het Amerikaanse Eugene.

De 35-jarige Choukoud kwam tijdens de 45e editie van de Amsterdamse marathon tot een tijd van 2 uur, 10 minuten en 25 seconden. Daarmee hield hij zijn Nederlandse concurrenten Benjamin de Haan (2:13.03) en Ronald Schröer (2:13.52) ruim achter zich. Titelverdediger Abdi Nageeye ontbrak.

"En er had echt meer ingezeten. Vanaf 28 kilometer heb ik solo gelopen. Ik ging alleen voor het kampioenschap, wilde zonder druk lopen. Ik heb de WK-limiet al. Die 2:10.25 is geweldig", zei Choukoud, die tijdens de olympische marathon in Tokio uitstapte met maagklachten, na afloop tegen de NOS.

Choukoud, die ook in 2016 nationaal kampioen werd, gaat zich volgend jaar vooral richting op het WK. "Ik heb al twaalf EK's meegemaakt, maar nog nooit een WK. Mijn tijden dit jaar geven vertrouwen, terwijl ik minder heb getraind. Misschien heeft het te maken met de geboorte van mijn dochter. Die heeft me kracht gegeven."

Van der Meijden: 'Het ging zo lekker'

Ruth van der Meijden kon haar geluk niet op na het winnen van de nationale titel bij de vrouwen. De Nederlandse, die net als Choukoud ook in 2016 al de beste was en eveneens voor de tweede keer nationaal kampioen werd, onttroonde Bo Ummels: 2:29.55 om 2:31.51.

"Bij 35 kilometer wachtte ik op de klap. Die kwam niet. Het ging zo lekker. Ik zou wel vaker zo willen lopen", zei Van der Meijden, die zich volgend jaar juist wel op het EK wil focussen. "De WK-limiet is te scherp, ik richt me op de Europese kampioenschappen (in München in augustus 2022, red.)."

"Ik denk dat nog wel sneller kan, maar dat moet ik wel een betere voorbereiding hebben. Ik ben nu ook niet op hoogtestage geweest. Ik heb gewoon fulltime gewerkt. Er zit nog wel een stap voorwaarts in als ik mijn normale voorbereiding kan draaien en meer rust kan nemen", aldus Van der Meijden.