Het aansteken van de olympische vlam voor de Winterspelen van Peking gebeurt maandag in het Griekse Olympia net als bij het ontsteken van de vlam bij de Zomerspelen zonder toeschouwers.

Net als voor de Spelen van eerder dit jaar in Tokio zorgen coronamaatregelen ervoor dat slechts enkele officials, onder wie IOC-voorzitter Thomas Bach, de plechtigheid mogen bijwonen.

De vlam van de Olympische en Paralympische Winterspelen in Peking zal tijdens een traditionele ceremonie in Olympia omstreeks 10.30 uur worden aangestoken en een dag later in het oud-olympisch stadion Panathinaiko aan de Chinese organisatoren worden overhandigd.

De fakkel zal daarna in een recordtempo door slechts twee lopers, een Griek en een Chinees, naar Athene worden gebracht. Vervolgens wacht de oversteek naar China.

Er werden al meer maatregelen genomen met het oog op het coronavirus. Zo zijn er net als bij de Spelen in Tokio geen buitenlandse toeschouwers welkom in Peking en is er alleen ruimte voor Chinese fans.

De Olympische Spelen van Peking zijn van 4 tot en met 20 februari. Van 4 tot en met 13 maart zijn de Paralympische Spelen.