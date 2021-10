Tamirat Tola heeft zondag de 45e editie van de marathon van Amsterdam op zijn naam geschreven. De Ethiopiër zette met een tijd van 2 uur, 3 minuten en 39 seconden ook nog een parcoursrecord neer. Ook bij de vrouwen was er een parcoursrecord voor winnares Angela Tanui.

De dertigjarige Tola, die voor het eerst de Amsterdamse marathon wist te winnen, verbeterde de oude toptijd van de Keniaan Lawrence Cherono uit 2018 (2.04.06). Tola is met zijn zege de opvolger van Vincent Kipchumba, die in 2019 de vorige marathon van Amsterdam won.

Tola liep in de laatste 3 kilometer weg uit een kopgroep. Alleen zijn landgenoot Leul Gebresilase bleef nog enigszins in zijn buurt, maar zag in de slotfase de Keniaan Moses Koech nog passeren. Die werd op een halve minuut van Tola tweede. Gebresilase eindigde in 2.04.12 nog wel op de derde plaats.

Khalid Choukoud was de beste Nederlander in een tijd van 2.10.25 en pakte daarmee de nationale titel. Het lukte hem niet om de top tien te halen. Titelverdediger Abdi Nageeye, die tweede werd op de olympische marathon, ontbrak in Amsterdam. Hij richt zich op de marathon van New York (7 november).

Khalid Choukoud pakte de Nederlandse titel bij de mannen. Khalid Choukoud pakte de Nederlandse titel bij de mannen. Foto: ANP

Tanui rent snelste tijd uit 2019 uit de boeken

Bij de vrouwen ging de overwinning naar Tanui. De 29-jarige Keniaanse kwam in 2.17.57 over de streep en was daarmee zo'n anderhalve minuut sneller dan de toptijd van Degitu Azimeraw, die in 2019 de beste was in Amsterdam.

Ook voor Tanui is het haar eerste overwinning in Amsterdam. Ze hield haar concurrenten ruim achter zich. Maureen Chepkemoi werd tweede in 2.20.18. De Keniaanse hield nummer drie Haven Hailu slechts een seconde achter zich.

Ruth van der Meijden veroverde de nationale titel door als beste Nederlandse te finishen. Ze klokte 2.29.55 en onttroonde daarmee Bo Ummels. Van der Meijden eindigde in Amsterdam als zesde, Ummels werd zevende in 2.31.51.