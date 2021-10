Sifan Hassan is zaterdagavond bij een gala van de Europese atletiekbond in het Zwitserse Lausanne uitgeroepen tot Europees atlete van het jaar. Femke Bol won de verkiezing van Talent van het Jaar.

De 28-jarige Hassan kreeg de voorkeur boven hoogspringster Maria Lasitskene uit Rusland en de Poolse kogelslingeraarster Anita Wlodarczyk, de olympisch kampioenen in hun sport.

Het is geen grote verrassing dat Hassan de prijs in de wacht sleept. De geboren Ethiopische imponeerde afgelopen zomer op de Olympische Spelen in Tokio door op de 5.000 en de 10.000 meter goud te veroveren én brons te pakken op de 1.500 meter.

Het is voor het eerst dat Hassan wordt uitgeroepen tot Europees atlete van het Jaar en de derde keer dat een Nederlandse de voorkeur krijgt. In 2014 en 2015 viel die eer ten deel aan Dafne Schippers. Bij de vorige editie in 2019 ging de prijs naar Lasitskene.

De in Lausanne afwezige Hassan sprak haar dank uit via een videoboodschap. "Ik kon er helaas niet bij zijn, maar ben heel dankbaar voor deze prijs. Ik hoop dat het iedereen goed gaat en dank European Athletics, mijn coach, mijn management, mijn familie en alle fans. Ik hoop dat ik jullie snel weer zie."

Femke Bol is grootste Europese talent van 2021

In de verkiezing Europees talent van het Jaar was er ook Nederlands succes, want die prijs ging naar Bol. Het 21-jarige toptalent pakte op de Spelen in een Europees record van 52,03 seconden olympisch brons op de 400 meter horden.

Eerder dit jaar veroverde Bol in het Poolse Torun de Europese indoortitel op de 400 meter horden. Het is voor het eerst dat een Nederlandse atlete wordt uitgeroepen tot Talent van het Jaar.

Karsten Warholm werd bij de mannen uitgeroepen tot de Europees atleet van 2021. De 25-jarige Noor veroverde in Tokio goud op de 400 meter horden door zijn eigen wereldrecord aan te scherpen.