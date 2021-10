De Nederlandse Triathlon Bond heeft vrijdag in een verklaring op de website "met ontzetting" gereageerd op de verhalen van oud-triatleten in Trouw. Die lieten in de krant onder meer optekenen dat de prestatiedruk ontzettend hoog was, met een sterke dwang om af te vallen.

Sporters hadden te maken met depressies, eetstoornissen, chronische pijn in het lichaam en zelfmoordneigingen.

"We vinden het moedig dat sporters naar buiten komen met hun verhaal en nemen deze signalen serieus. De Nederlandse Triathlon Bond heeft waardering voor de sporters die het aangedurfd hebben naar buiten te komen met hun verhaal", aldus algemeen directeur Rembert Groenman.

"Graag willen wij laten weten dat voor alle betrokkenen de deur openstaat om met ons in gesprek te gaan om te kijken waar wij kunnen ondersteunen of kunnen leren van hun verhaal."

De NTB wacht in eerste instantie op de uitkomsten van een onderzoek dat na signalen van huidige NTC-atleten is uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. De eerste resultaten daarvan worden eind volgende week verwacht.

"Verder onderschrijven wij het belang van een breed onderzoek naar alle aspecten van de topsportcultuur, zodat wij als bond kunnen werken aan een veilige en verantwoorde omgeving voor onze sporters. Voor misstanden is bij onze bond geen plaats", schrijft Groenman.

"Het is belangrijk dat onze sporters op een plezierige wijze kunnen werken aan hun prestaties. Sporters die nare ervaringen hebben meegemaakt of nog meemaken kunnen terecht bij de vertrouwenspersonen van de bond. Als zij zich liever (anoniem) melden buiten onze bond dan kunnen zij ook terecht bij het Centrum Veilige Sport NL."