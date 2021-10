De Keniaanse politie heeft de echtgenoot van de vermoorde atlete Agnes Tirop gearresteerd. Tirop was woensdag dood aangetroffen in haar woning in het dorp Iten in Kenia. De echtgenoot werd opgepakt in de Keniaanse kuststad Mombasa.

"Hij is in gevangenschap en werd gearresteerd terwijl hij op de vlucht was", zei de directeur van het strafrechtelijke onderzoek tegen persbureau AFP. Volgens de politie wordt de verdachte vrijdag voorgeleid.

De 25-jarige Tirop, in 2018 winnaar van de Ladies Run over 10 kilometer in Tilburg, behoorde tot de beste atletes van Kenia. Op de WK's van Londen 2017 en Doha 2019 pakte ze brons op de 10.000 meter.

In Doha ging de wereldtitel naar Hassan, die afgelopen zomer in Tokio olympisch kampioene werd op de 5.000 en 10.000 meter. Tirop greep in Tokio op de 5.000 meter net naast een medaille Ze werd vierde.

De voorzitter van de Keniaanse atletiekbond Jackson Tuwei noemde de dood van Tirop een "enorme klap" voor de atletiek. Hij beschreef haar als een van de snelst rijzende sterren en riep om gerechtigheid.