Twee van de zes schakers die een kort geding hadden aangespannen tegen de Nederlandse schaakbond en de gemeente Hoogeveen doen alsnog mee aan het NK. Het zestal werd woensdag in het ongelijk gesteld door de voorzieningenrechter en moet daarom een coronatoegangsbewijs kunnen laten zien.

"Sipke Ernst en Machteld van Foreest hebben aangegeven dat ze toch meedoen", bevestigde toernooidirecteur Loek van Wely een dag na het kort geding in Haarlem. De vier andere schakers die naar de rechter waren gestapt, hebben zich wel afgemeld.

De rechtszaak draaide om het gebruik van het coronatoegangsbewijs, dat de deelnemers aan het NK moeten laten zien in het gemeentehuis van Hoogeveen. Titelhouder Lucas van Foreest, zijn veertienjarige zus Machteld, oud-kampioen Sergey Tiviakov, Ernst, Migchiel de Jong en Ivo Maris stapten naar de rechter.

Ze zijn van mening dat het oneerlijk is om alleen met een coronapas naar binnen te mogen. Volgens het zestal haalt een test ze uit hun ritme, verstoort die hun voorbereiding en is dat niet wenselijk voor een eerlijke strijd. Gevaccineerde schakers hoeven namelijk niet getest te worden.

De voorzieningenrechter ging daar echter niet in mee. "Het schaaktoernooi is van dusdanig hoog niveau dat het hier niet om een amateursporttoernooi gaat. De huidige regelgeving laat niet toe dat wedstrijden als deze worden georganiseerd zonder dat de deelnemers beschikken over een coronatoegangsbewijs", was te lezen in een schriftelijke verklaring.

Het NK begint vrijdag. Acht vrouwen strijden om de Nederlandse titel. Bij de mannen werken de schakers een knock-outtoernooi af. De vier die overblijven, strijden tussen 27 november en 3 december in Rotterdam om de titel.