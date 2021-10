Kyrie Irving weigert nog altijd een coronavaccin te nemen, ook nadat zijn club Brooklyn Nets bekendmaakte dat hij niet kan spelen en trainen met zijn ploeggenoten. De NBA-ster houdt er rekening mee dat hij door de buitenwacht gedemoniseerd zal worden.

"Het is niet zo dat ik een antivaxer ben, of dat ik lijnrecht tegenover gevaccineerden sta", zei Irving woensdag op Instagram Live over zijn besluit om zich niet te laten vaccineren. "Het gaat er gewoon om wat goed voelt voor mijzelf."

Irving behoort tot de circa 5 procent van de NBA-spelers die zich voor de start van het nieuwe seizoen komende dinsdag (nog) niet heeft laten vaccineren. Voor de zevenvoudig All-Star zijn de gevolgen het grootst, want in New York en San Francisco verbiedt lokale wetgeving het niet-gevaccineerden om grote gebouwen zoals stadions te betreden.

In principe had Irving wel de uitwedstrijden kunnen spelen, maar Brooklyn Nets geeft de guard geen toestemming om te spelen en trainen zolang hij niet gevaccineerd is. "Parttime spelers passen niet bij onze filosofie om een team te creëren dat kampioen kan worden", meldde de club uit New York.

'Als ik gedemoniseerd word, dan is dat maar zo'

Irving hoopt vooral dat de buitenwacht begrip heeft voor zijn besluit. "Als ik gedemoniseerd word omdat ik mijn vraagtekens heb en mijn tijd neem om een besluit te nemen, dan is dat maar zo", zei de 29-jarige Amerikaan. "Ik ken de consequenties voor de beslissingen die ik neem in mijn leven. Dat wil ik niet verdoezelen."

Met een jaarsalaris van 33 miljoen dollar (ruim 28 miljoen euro) is Irving een grootverdiener in de NBA. Door zijn weigering zich te laten inenten, loopt hij een groot deel van zijn inkomsten mis. "Ik wil het daar niet eens over hebben", aldus Irving.

"Het is de realiteit dat ik me moet laten vaccineren als ik bij het team wil zijn. Ik kies ervoor om dat niet te doen. Dat is mijn eigen keuze en het enige dat ik vraag is dat die keuze gerespecteerd wordt."