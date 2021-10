Simone Biles en drie andere Amerikaanse topturnsters hebben in een brief aan het Congres gepleit voor het vertrek van het voltallige bestuur van het Amerikaanse olympisch en paralympisch comité (USOPC).

Volgens Biles, McKayla Maroney, Aly Raisman en Maggie Nichols heeft het bestuur van het USOPC onvoldoende actie ondernomen in de misbruikzaak rond teamarts Larry Nassar.

De 58-jarige Nassar werd begin 2018 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 175 jaar vanwege seksueel misbruik van honderden jonge turnsters. Viervoudig olympisch kampioene Biles, Maroney, Raisman en Nichols behoren tot die slachtoffers.

De topturnsters vinden dat het nationale comité fouten heeft gemaakt in de aanpak van het schandaal. "De acties van de raad van bestuur tonen aan dat ze niet bereid zijn om de chronische problemen wat betreft misbruik aan te pakken", staat in een brief die in handen van The Wall Street Journal (WSJ) is.

Simone Biles getuigde in september voor een onderzoek naar de gebeurtenissen. Foto: Getty Images

USOPC: 'Brief verwijst naar problemen die we al ruim twee jaar aanpakken'

Het USOPC liet in een reactie weten de afgelopen jaren al grote bestuursveranderingen te hebben doorgevoerd. "De brief aan het Congres onderstreept hun bezorgdheid en we vinden het heel moedig van de slachtoffers dat ze deze problemen onder de aandacht blijven brengen."

"De brief verwijst naar problemen die het USOPC al meer dan twee jaar aanpakt. Dat blijven we iedere dag doen. We hebben de ingrijpendste bestuursveranderingen in twee decennia doorgevoerd en werken hard aan de aanpak van seksueel misbruik op ieder niveau in de sport."

De volledige top van de Amerikaanse turnfederatie (USA Gymnastics) stapte op aandringen van het USOPC in 2018 op nadat de omvang van het schandaal duidelijk was geworden. De directeur van het olympisch comité vertrok ook in die periode. Het USOPC bood de turnsters na de veroordeling van Nassar excuses aan voor de manier waarop het was omgesprongen met de zaak.

Biles, Maroney, Raisman en Nichols getuigden in september nog voor een commissie van de Amerikaanse Senaat die onderzoek doet naar het falen van de FBI in de zaak rond Nassar. De politiedienst zou veel te afwachtend hebben gereageerd toen de eerste signalen binnenkwamen, waardoor het seksueel misbruik maandenlang kon doorgaan.