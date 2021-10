De Nederlandse hockeysters hebben woensdag hun openingsduel in de Pro League gewonnen. Bij het eerste optreden van Oranje sinds het winnen van de olympische finale werd België in Amstelveen met 2-0 verslagen.

Nederland, dat bij de vrouwen nog nooit een officiële hockeyinterland van België verloor, kwam na welgeteld zeventien seconden op voorsprong. Lidewij Welten kreeg de bal op het juiste moment van Laura Nunnink en schoot hard raak.

Pas in het laatste kwart zorgde Freeke Moes voor de beslissing. Na een knappe individuele actie scoorde ze vanuit een lastige hoek. België stelde er in het Wagener Stadion weinig tegenover.

Bondscoach Alyson Annan had haar vaste kern aangevuld met een aantal talenten die zich in de kijker mogen spelen. Na de succesvol verlopen Olympische Spelen in Tokio namen onder anderen Caia van Maasakker en Lauren Stam afscheid van Oranje, waardoor nieuwe aanwas nodig is.

De Pro League wordt voor de derde keer georganiseerd en duurt tot juli volgend jaar. In totaal doen er negen landen mee. Australië en Nieuw-Zeeland trokken zich terug vanwege de coronapandemie en werden vervangen door Spanje en India.

De volgende wedstrijd voor Nederland, dat de eerste twee edities van de Pro League won, staat op 10 november op het programma. Ook dan is België de tegenstander, wederom in Amstelveen.