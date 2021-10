Hij genas driemaal van kanker, werd beschoten, raakte betrokken bij een dodelijk verkeersongeluk en zat in de gevangenis. Kickbokser Jamal Ben Saddik, zaterdag tegenstander van Rico Verhoeven in een wereldtitelgevecht in het GelreDome, is pas 31 jaar oud, maar heeft al meer meegemaakt dan de meeste mensen in een heel leven. "Het zit allemaal in mijn rugzak, maar ik kijk alleen vooruit."

Ben Saddik groeit op in de Antwerpse wijk Borgerhout, die vanwege de grote hoeveelheid inwoners met een Arabische achtergrond soms 'Borgerokko' wordt genoemd. Als jonge tiener raakt hij daar betrokken bij een schietpartij, na een ruzie over geld en drugs. Hij en zijn broer worden getroffen door een kogel in het onderbeen.

Een leven in de criminaliteit is voor veel jonge inwoners van Borgerhout een reële optie, maar Ben Saddik kiest voor het kickboksen, de sport waar hij op negenjarige leeftijd mee begint. Met zijn lengte van 2,05 meter wordt de Belgische Marokkaan een gevreesde zwaargewicht.

Met een reeks zeges dwingt Ben Saddik in 2017 een eerste wereldtitelgevecht met Verhoeven af. Hij geeft de titelhouder in de eerste ronde een aantal rake klappen, maar daarna trekt de conditioneel superieure Verhoeven het gevecht naar zich toe en slaat hij Ben Saddik in de vijfde ronde knock-out.

Het gevecht wordt vooral herinnerd om een incident vooraf. Bij de staredown wordt Verhoeven in het gezicht gespuugd door Ben Saddik. Volgens de Nederlander omdat hij een opmerking zou hebben gemaakt over een eerdere dopingovertreding van zijn tegenstander; volgens Ben Saddik omdat zijn opponent iets gezegd heeft over zijn gezondheid.

Ben Saddik doet geen oog dicht in de cel

Ben Saddik is namelijk kort daarvoor voor de tweede keer hersteld van schildklierkanker. Hij kreeg de ziekte in 2011 voor het eerst, waarna hij vreesde dat zijn loopbaan in de vechtsport voorbij was. Hij wil er aanvankelijk met niemand over praten, steekt zijn kop in het zand en blijft wedstrijden vechten tot het echt niet meer gaat.

In 2015 keert de ziekte terug, maar Ben Saddik geneest opnieuw. "Het zijn de belangrijkste gevechten in mijn leven en die heb ik gewonnen. Dan stelt een gevecht in de ring opeens niet zo veel meer voor", zegt hij.

Omdat hij genas van de ziekte en terugkeerde aan de top in de vechtsport, is hij een voorbeeld voor velen. De kickbokser ontvangt talloze berichten van lotgenoten op sociale media.

"Ik kan natuurlijk niet op alle duizenden berichten die ik krijg reageren. Het is voor mij ook geen gemakkelijk onderwerp", vertelt Ben Saddik in 2020 tegen NU.nl voor een gevecht dat wegens de coronacrisis niet doorgaat. Het interview is daarom nooit gepubliceerd. "Maar ik kies wel momenten uit om er tijd voor vrij te maken. 'Hé, het komt goed, blijf vechten', zeg ik dan bijvoorbeeld."

Alle moeilijke gebeurtenissen zitten in Ben Saddiks rugzak

Tussen de twee diagnoses in raakt Ben Saddik betrokken bij een ander tragische gebeurtenis. De kickbokser rijdt met zijn auto een fietser aan, die de klap niet overleeft. De fietser reed door rood en Ben Saddik door groen, verklaren verschillende getuigen. Toch wordt hij meegenomen naar het politiebureau.

Daar moet hij de nacht doorbrengen, zonder dat hij contact mag opnemen met zijn familie. Ben Saddik doet geen oog dicht en kan alleen maar huilen en schreeuwen. De beelden van het fatale ongeluk krijgt hij niet van zijn netvlies. Vroeg in de volgende ochtend wordt hij weer vrijgelaten. Als een zombie loopt hij ruim een uur door Antwerpen, naar zijn ouderlijk huis.

"Het zijn allemaal levenslessen die ik heb geleerd", zegt Ben Saddik. "Je kunt er wel met vrienden en familie over praten, maar uiteindelijk moet je het toch zelf verwerken. Ik neem alles wat me overkomen is mee in mijn rugzak, het maakt mij als vechter mentaal heel sterk."

"Ik ben blij dat ik het allemaal heb doorstaan, nu weet ik hoe het voelt om in dit soort situaties terecht te komen. Ik heb het achter mij kunnen laten", zegt hij. "De rugzak neem ik altijd mee, maar ik kijk alleen vooruit."

Opeenstapeling van nare gebeurtenissen leiden tot depressie

Ben Saddik omschrijft de dag van de fatale aanrijding lange tijd als de ergste dag van zijn leven. Maar dan moet het rampjaar 2021 nog komen. Dat begint al in januari, als hij een tweede wereldtitelgevecht met Verhoeven moet afzeggen wegens een zware rugblessure.

Een operatie is noodzakelijk, maar moet worden uitgesteld omdat hij in de cel belandt. Als verkoper van cryptotelefoons raakt Ben Saddik namelijk betrokken bij Operatie Sky, een omvangrijke zaak in België en Nederland. Justitie heeft de codes van cryptotelefoons waarmee criminelen communiceren kunnen kraken. Als verkoper wordt Ben Saddik beschuldigd van betrokkenheid bij een criminele organisatie.

Hij zit anderhalve maand in een tweepersoonscel, die hij door ruimtegebrek deelt met twee anderen. Het bed is slechts 1,80 meter lang, 25 centimeter korter dan de kickbokser zelf.

Als hij weer vrij is, blijkt bij een halfjaarlijkse controle dat de kanker weer terug is. De behandelingen slaan goed aan, waardoor Ben Saddik opnieuw snel geneest. Maar de gebeurtenissen laten op mentaal vlak hun sporen na. "Al die dingen hebben zich opgestapeld en hebben mij in een depressie gedrukt", vertelt hij begin deze maand.

Ben Saddik pas paar maanden weer in training

De kickbokser heeft voor het eerst in zijn leven geen zin om te trainen. Hij zit depressief thuis en doet wekenlang bijna niets. "Dat ik niet eens zin had om mijn handschoenen aan te trekken, was het allermoeilijkst voor mij. Want mijn sport is mijn passie."

Tijdens een vakantie in Marokko met zijn jongere broertje knapt Ben Saddik weer op. "En ik heb daarnaast veel gepraat, met mijn ouders, mijn broers, mijn zussen, de rest van mijn omgeving. Zo ben ik er onderuit gekomen."

Daarbij helpt ook een stap naar een nieuwe omgeving. Na tien jaar verlaat Ben Saddik de Bredase Hemmers Gym om in Amsterdam bij Mike Passenier (oud-coach van Badr Hari) te gaan trainen.

Sinds enkele maanden voelt hij zich weer topsporter en bereidt hij zich voor op het titelgevecht met Verhoeven. "Ik heb nu mijn rust gevonden en kan me volledig focussen op mijn sport. Ik heb het plezier terug en dat is het belangrijkst."