Atlete Mary Cain eist een schadevergoeding van 20 miljoen dollar (ruim 17 miljoen euro) van haar oud-coach Alberto Salazar en Nike, de financier van zijn trainingsgroep. De 25-jarige Amerikaanse claimt dat ze psychologisch is mishandeld door Salazar.

Cain trainde tussen 2013 en 2019 onder Salazar bij het Nike Oregon Project. Ze zegt dat haar toenmalige coach op obsessieve wijze met haar lichaamsgewicht bezig is geweest. Dat leidde volgens Cain tot een eetstoornis, depressiviteit en een posttraumatisch stresssyndroom (PTSS). Ze deed zelfs zelfmoordpogingen.

Volgens Cain was Nike op de hoogte van haar situatie en klachten, maar verzuimde het Amerikaanse sportkledingmerk in te grijpen. Diverse media uit de staat Oregon melden dat Cain naar de rechter is gestapt. De betrokken partijen hebben officieel nog niet gereageerd op de berichten.

Het Amerikaanse centrum voor veilige sport (SafeSport) legde Salazar afgelopen zomer een levenslange schorsing op wegens emotioneel en fysiek misbruik van sporters. Dat gebeurde op basis van beschuldigingen van meerdere atletes, onder wie Cain.

Ook Hassan trainde onder Salazar in Oregon

Sifan Hassan trainde tussen eind 2016 en 2019 ook in Oregon onder Salazar. Toen de tweevoudig olympisch kampioene na de Spelen van Rio de Janeiro naar de Verenigde Staten verhuisde, was Salazar al in opspraak omdat hij zou experimenteren met verboden middelen.

Nike beëindigde het Nike Oregon Project in 2019, nadat Salazar een schorsing van vier jaar had gekregen van het Amerikaanse antidopingagentschap USADA. De 63-jarige Amerikaan, in de jaren tachtig drie keer winnaar van de marathon in New York, had samen met arts Jeffrey Brown diverse dopingregels overtreden.

Het duo zocht volgens USADA voortdurend de grenzen op om hun atleten beter te maken. Brown en Salazar zouden hebben gehandeld in verboden stoffen, waaronder testosteron. Het internationaal sporttribunaal CAS wees vorige maand het beroep van Salazar en Brown tegen hun vierjarige schorsing af.

