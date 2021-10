NBA-club Brooklyn Nets heeft dinsdag besloten dat sterspeler Kyrie Irving geen wedstrijden zal spelen zolang de basketballer zich niet laat vaccineren tegen COVID-19.

Door lokale wetgeving mogen niet-gevaccineerden in New York niet aan binnensport doen. De 29-jarige Irving wil zich (voorlopig) niet laten inenten en zou daardoor alle thuiswedstrijden van de Nets moeten missen.

De zevenvoudig All-Star had wel mee kunnen doen in de uitduels, maar de leiding van de club uit New York ziet het niet zitten dat Irving een parttimespeler wordt. Hij zal ook niet meetrainen met de Nets.

"Kyrie heeft een persoonlijke keuze gemaakt en die respecteren we", zegt technisch directeur Sean Marks in een verklaring van de Nets. "Door die keuze kan hij momenteel niet fulltime onderdeel zijn van ons team en we staan geen enkele speler toe om alleen parttime bij ons te horen. Dat past niet in onze filosofie om een team te creëren dat kampioen kan worden."

De status van Irving is al weken een van de grootste verhalen in de Amerikaanse sport. Marks zei bij een persmoment dat hij en eigenaar Joe Tsai uiteindelijk hebben besloten dat de guard voorlopig niet meer bij de selectie zit.

"Het kamp van Kyrie zal dit besluit vast niet leuk vinden, Kyrie wil bij zijn teamgenoten zijn. Maar we hebben meerdere gesprekken gevoerd en hij wist welke keuze hij gemaakt heeft. We hopen dat Kyrie terug zal keren bij het team. We zullen hem met open armen ontvangen als de omstandigheden anders zijn."

Brooklyn Nets zal zijn drie sterspelers James Harden, Kevin Durant en Kyrie Irving (van links naar rechts) voorlopig niet samen op het veld zien. Brooklyn Nets zal zijn drie sterspelers James Harden, Kevin Durant en Kyrie Irving (van links naar rechts) voorlopig niet samen op het veld zien. Foto: Getty Images

Irving zal niet betaald worden voor gemiste thuisduels

De NBA maakte twee weken geleden bekend dat ongevaccineerde spelers geen salaris krijgen voor de wedstrijden die ze moeten missen. Irving zal volgens de Nets alleen niet betaald worden voor de thuisduels die hij mist.

Volgens de NBA heeft zo'n 95 procent van de spelers zich laten inenten en zijn er een kleine veertig basketballers die een coronavaccin niet zien zitten.

Andrew Wiggins van Golden State Warriors besloot vorige week om zich wel te laten vaccineren. In San Francisco gelden dezelfde regels als in New York, waardoor ook hij alle thuisduels van zijn club dreigde te moeten missen.

Het nieuwe NBA-seizoen begint volgende week dinsdag. Brooklyn Nets is een van de topfavorieten voor de titel. De ploeg uit New York heeft met Kevin Durant en James Harden nog twee van de beste basketballers ter wereld in de selectie.