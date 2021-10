De mondiale wielerbond UCI zegt te hebben bijgedragen aan de redding van 165 Afghaanse vluchtelingen. Het zou gaan om vrouwelijke wielrenners, journalisten en leden van mensenrechtenorganisaties.

De betrokkenen zouden in levensgevaar hebben verkeerd sinds de Taliban de macht in het land overnamen. Volgens de UCI hebben meerdere betrokkenen uit de sportwereld bijgedragen aan de actie.

Zo zouden de eigenaar van een Israëlisch wielerteam, wereldvoetbalbond FIFA en de Aziatische wielerfederatie hebben geholpen. De vluchtelingen zijn via Albanië in Europa aangekomen en zullen zich in verschillende landen gaan vestigen. Zwitserland neemt 38 vluchtelingen op.

"Het is belangrijk dat we dit doen en dat we een signaal afgeven aan de leden van de wielerfamilie in Afghanistan", zei UCI-voorzitter David Lappartient in een verklaring over de actie.

"Ik ben blij dat onze initiatieven ervoor hebben gezorgd dat deze vluchtelingen weer perspectief in hun leven hebben." Hij bedankte de landen die zich bereid hebben verklaard vluchtelingen op te nemen.

Er werden de afgelopen maanden meer Afghaanse sporters geëvacueerd. Zo werden de voetbalsters van de nationale ploeg en twee paralympiërs - zij konden alsnog meedoen aan de Paralympische Spelen - gered.