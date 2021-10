Er is vanaf volgend jaar een tweede team uit Nederland actief in de Formule 3. Na MP Motorsport treedt ook Van Amersfoort Racing toe tot de raceklasse waarin onder anderen Max Verstappen zich ontwikkelde.

Van Amersfoort Racing, dat gevestigd is in Zeewolde, houdt zich al jaren bezig met het opleiden van talenten. Naast Verstappen reden coureurs als Jos Verstappen, Charles Leclerc en Mick Schumacher voor de renstal.

Het Nederlandse team was al actief in de Formule 4 en kwam eerder deze eeuw ook uit in de Europese Formule 3, een klasse die sinds 2019 samen met de GP3 Series werd omgedoopt tot de Formule 3. In 2014 won Max Verstappen in de Europese Formule 3 tien races namens Van Amersfoort Racing.

"We hebben al veel talenten opgeleid en met deze nieuwe stap zal dat alleen maar toenemen. Het is onze passie en ik kijk er enorm naar uit om met het team weer terug te zijn in de Formule 3", zegt Frits van Amersfoort, oprichter van Van Amersfoort Racing.

De Formule 3 zal vanaf 2022 samen met de Formule 2 teruggaan van drie naar twee races per weekend. Er zal tijdens zoveel mogelijk weekenden in het voorprogramma van de Formule 1 worden geracet.

Met MP Motorsport is er sinds 2019 al een Nederlands team vertegenwoordigd in de Formule 3. Dit seizoen kwamen de Nederlander Tijmen van der Helm, de Fransman Victor Martins en de Braziliaan Caio Collet uit voor de renstal.