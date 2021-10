De Nederlandse turnbond KNGU vindt het van groot belang dat sportkoepel NOC*NSF maandag excuses heeft gemaakt aan de voormalige (top)turnsters die slachtoffer zijn van grensoverschrijdend gedrag.

"Dit is een belangrijke dag in de erkenning van het leed en de pijn waarmee sommigen nog steeds wakker worden en mee naar bed gaan", zei KNGU-directeur Marieke van der Plas, kort nadat NOC*NSF-voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg excuses had aangeboden.

Die waren voor oud-turnsters die hebben geleden onder grensoverschrijdend gedrag van coaches en begeleiders, zoals intimidatie, uitsluiting en manipulatie. Ze krijgen een tegemoetkoming van 5.000 euro.

"Dit is een markeringspunt. Ook omdat we in de hele sport naar een veiliger klimaat willen", aldus Van der Plas. "Ik ben echt heel blij met de excuses. Het is helder dat dit gedrag niet bij topsport hoort en daar hoort een uitspraak van NOC*NSF bij."

De KNGU kreeg in de zomer van 2020 te maken met tal van getuigenissen over misdragingen door coaches ten opzichte van vaak zeer jonge turnsters. Het leidde zelfs tot het tijdelijk stopzetten van het topsportprogramma bij de vrouwen, het (gedwongen) vertrek van enkele coaches en een in opdracht van de KNGU gemaakt onderzoek door Verinorm onder de titel Ongelijke Leggers.

Van der Plas: "Het is een zware periode geweest voor de turnsters die meewerkten. Toen het rapport er eenmaal was, hebben we zo snel mogelijk een plan van aanpak gepresenteerd."

KNGU-directeur Marieke van der Plas (links) zat maandag bij een persconferentie op Papendal naast NOC*NSF-voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg. KNGU-directeur Marieke van der Plas (links) zat maandag bij een persconferentie op Papendal naast NOC*NSF-voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg. Foto: ANP

'Andere sporten kunnen wellicht leren van wat wij nu meemaken'

Een adviescommissie boog zich de afgelopen maanden in opdracht van NOC*NSF over de aanbeveling tot een financiële vergoeding voor de slachtoffers. Het uitgebrachte advies wordt overgenomen, meldde Van Zanen-Nieberg maandag.

Een van de andere aanbevelingen in het Verinorm-rapport is het oppakken van de nazorg voor slachtoffers. "Die was niet voldoende. Ik ben ook blij dat we nu een samenwerking hebben met Slachtofferhulp Nederland", aldus Van der Plas.

Er is het turnen, maar ook de sport in het algemeen, een spiegel voorgehouden, vindt de KNGU-directeur. "Het is in onze sport goed misgegaan, met name in de jaren tachtig en negentig. Maar ook in andere sporten is er niet altijd sprake van een pedagogisch verantwoord sportklimaat. Van wat wij nu meemaken, kunnen andere sportbonden wellicht leren."

Topsport en een veilig sportklimaat kunnen samengaan, denkt Van der Plas, al zou er veel anders kunnen. Ze ziet kinderen het liefst langer onbezorgd oefenen, beoordeeld worden met smileys in plaats van het negatief klinkende puntenaftrek en zou ook beperkingen willen zien aan de moeilijkheidsgraad van oefeningen. "We lobbyen internationaal, maar krijgen nog niet heel veel landen mee."