De internationale hockeybond gaat analyseren of de jaarlijkse verkiezing van de beste spelers en coaches in de toekomst anders moet. De FIH reageert daarmee op de kritiek op de verkiezing die vorige week ontstond.

De prijzen in alle categorieën gingen naar India en dat leidde vooral in België tot de nodige consternatie. Bij de vrouwen werd Nederland olympisch kampioen en België pakte goud bij de mannen. De mannen van India veroverden brons.

Een van de prijswinnaars was de Nederlander Sjoerd Marijne, die de hockeysters van India als bondscoach naar de halve finales leidde. De vrouwenploeg verloor uiteindelijk de strijd om het brons.

"Het feit dat een team goud verovert en vervolgens geen enkele uitverkiezing wint, laat zien dat de stemprocedure faalt", aldus de Belgische hockeybond. "We gaan met de FIH werken aan een eerlijker systeem voor de toekomst."

"Eerlijk gezegd weet ik niet of hier sowieso een ideaal proces voor is", zegt directeur Thierry Weil van de FIH. Volgens Weil zijn de verrassende resultaten het gevolg van het kleine aantal stemmen vanuit de nationale bonden. Daarvan stemde maar ongeveer de helft. "Uit onze analyse zal moeten blijken waarom dit is gebeurd."

'Controverse kan vreugde in India overschaduwen'

Opvallend was het hoge percentage publieksstemmen voor de genomineerden uit India, maar daar lag het volgens Weil niet aan. De stemmen van de fans telden samen met die van de spelers voor slechts 25 procent mee.

De stemmen van de nationale bonden, die worden vertegenwoordigd door de aanvoerders en coaches, telden voor 50 procent mee. Die van hockeyjournalisten telden voor een kwart.

"In elke categorie afzonderlijk wonnen de uiteindelijke winnaars van de prijzen ook. Dus ook als fans niet zouden hebben gestemd, zouden de winnaars hetzelfde zijn geweest", aldus Weil, die wel samen met de hockeywereld wil kijken naar de verkiezing.

"We zullen komen met een proces dat kan rekenen op brede steun. Het is voor niemand goed als de awards tot ophef leiden." Weil zegt de kritiek wel te kunnen begrijpen. "Maar de controverse kan de nationale vreugde die na het winnen van de prijzen in India is ontstaan overschaduwen. En dat is ook niet leuk."